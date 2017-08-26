تخلصي نهائياً من الدهون في أردافك بعصير الفجل والليمون

تعاني الكثير من النساء من السمنة، وتزداد المعاناة بتزايد الدهون في منطقة الأرداف، حيث تتسبب الدهون المتراكمة في منطقة الأرداف بحالة من الإحباط لدى الفتيات، لأنها تؤثر على شكلها الخارجي وعلى نوعية الملابس حيث تحرمها من ارتداء الملابس التي تحلو لها، وبالتالي لاتجد نفسها أنيقة، ولهذا تسعى جاهدة لإخفاء هذا العيب في جسمها.

ولذلك نقدم لك وصفة بسيطة للتخلص من دهون الأرداف.

المكونات:

– عصير 2 ليمونة.

– 1 ملعقة قرفة صغيرة.

– نصف لتر ماء ساخن.

– 500 غرام فجل.

طريقة التحضير:

– قطّعي الفجل إلى قطع صغيرة.

– اخلطي الفجل مع الماء في الخلاط الكهربائي.

– أضيفي الليمون والقرفة وواصلي الخفق.

– بالإمكان أن يشرب هذا العصير بارداً و يضاف له مكعبات الثلج

وللحصول على نتائج فعالة وسريعة واظبي على هذه الوصفة لمدة شهر كامل، وذلك بشرب 3 أكواب يومياً بعد الأكل بساعة، حيث ستلاحظين التغير في مقاسكِ، وتستطيعين ارتداء ماتريدين من ثياب، وسوف تتألقين بطلتك الساحرة، كما سوف تساعدك هذة الوصفة على انقاص وزنك حوالي 5 كيلوغرام من الوزن الإجمالي دون حتى الحاجة لاتباع حمية أو نظام غذائي معين.