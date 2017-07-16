تخلصي من الدهون بمنطقة البطن بتناول الكربوهيدرات!!

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من المهام التي تجدها الكثير من النساء مستحيلة الحدوث، هو التخلص من الدهون من خلال الحمية الغذائية فقط، وهذا ما يجعلها تلجأ لعمليات شفط الدهون، أو إذابتها، إلا انه يمكن التخلص من دهون البطن إلى الأبد ودون رجعة، فقط من خلال الالتزام بالخطوات التالية:

1- تناول الكربوهيدرات

قد يستغرب البعض هذه الخطوة، لكنها حقيقة، فتناول المزيد من الكربوهيدرات المعقدة يساعدك في التخلص من دهون البطن.

وهي تلك الكربوهيدات الصحية، كتلك الموجودة في الحبوب الكاملة، كالخبز الأسمر والأرز البني، فهذه الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تنظم حركة المعدة وتزيد من معدلات حرق الجسم للسعرات الحرارية.

2- ممارسة الرياضة بانتظام

ممارستك لتمارين شد البطن، وكذلك المشي والجري بانتظام، ستخلصك وللأبد من دهون البطن، كما أنها ستقوي عضلاتك، وتمنحك النشاط والمرونة، وتزيد من معدلات حرق جسمك للسعرات الحرارية، خاصة مع التقدم في العمر.

3- النوم

الحصول على ما يكفي من النوم (ما لا يقل عن 7 ساعات ليلاً)؛ يمكن أن يساعدك على إذابة دهون البطن، في حين أن الحرمان من النوم يزيد من إفراز (هرمون الجوع)، ويقلل من إفراز (هرمون الشبع).

4- التقليل من السكريات

ارتفاع نسبة السكر في الطعام يمكن أن يسبب العديد من المشكلات الصحية، كما أنه يؤدي إلى تراكم الدهون في البطن.

فتناول الكثير من السكريات يرفع نسبة “الأنسولين”، مما يؤدي إلى تحويل هذه السكريات إلى دهون بمنطقة البطن، وفي المقابل يقلل من نسبة “الجلوكاجون”، والذي يمنع تخزين الدهون.

ولهذا لابد من التقليل من السكريات قدر المستطاع، خاصة بعد السابعة مساءاً، لأن نسبة حرق الجسم للسعرات تقل، وتتحول السكريات لدهون مختزنة.

5- أكل الزبادي

تناوله يساعد في الحفاظ على كتلة العضلات التي تنخفض عموماً أثناء فقدان الوزن، كما أنه يزيد من معدلات حرق الجسم للسعرات الحرارية.