تخلصي من مظهر الجفون المترهلة ب٣ خطوات في الماكياج

إذا كانت عينيك تعانيان من الجفون المترهلة كأنها ناعسة بل وتظهر نوعاً ما مصابة بالتعب، لا تنزعجي فهناك حلول رائعة عن طريق الماكياج لاسترجاع الإطلالة الشبابية الرائعة والتي تخف جميع مشاكل الجفون إذا أتقنت خطوات تجسيدها بدقة وتناسق. إليك ما عليك القيام به..

– استعيني بالرموش المستعارة بدل الطبيعية لتخفي مظهر الترهل في منطقة جفن العين، أي العنكبوتية التي تكون كثيفة عند منطقة الجذور وطويلة من جهة الأطراف، حيث تكون برمش قصير وآخر طويل، وفي الأخير تظهر شكل العين جيداً وماكياجها واضح.

– ثبتي ظلال عيون أبيض اللون ليس بلامع تحت زوايا الحاجبين بعد تسريحهما نحو أعلى، واستعيني بجيل الحواجب، حتى تبدو قاسية من الأعلى نحو الأسفل.

من الأفضل انتقاء ظلال عيون فاتحة على جفن العين المتحرك مثل الأبيض أو البيج أو حتى الذهبي الفاتح، وقومي بتثبيته على جفن العين المتحرك، انطلاقاً من الزاوية الداخلية إلى الخارجية للنجاح في إخفاء الترهل.

أما جفن العين الثابت يناسبه ظلال العيون الداكنة، ويثبت بطريقة الـ Cut Crease علماً أن هذه الخطوة تسمح بتحديد ترهل الجفن بخط رفيع يخفي جميع مظاهر التعب المزعجة ويعمل على شده.

– حددي ب”الأيلاينر” خط رفيع مجنح عال بعد الانتهاء من ظلال العيون، أي على طول الجفن المتحرك من العين حتى يصبح عريض الشكل بأسلوب تدريجي باتجاه الزاوية الخارجية، وفي الأخير ينتهي الخط بمجنح عال يشد رسم العين بأسلوب شبابي، يخفي جميع العيوب التي تشكل مصدر إزعاج لك.