تدريبات مهمة تساعدك في السيطرة على انفعالاتك الشديدة

– يشكل الاعتراف بالأمر الواقع أمراً ضرورياً، فحين يشعر شخص ما بأنه منفعل يتوجب عليه أن يعي المشكلة التي يعاني منها دون إنكار، ومن ثم المرور إلى المرحلة التالية.

– أما النصيحة الثانية فهي تجزئة المهام، فإذا وجدت نفسك منفعلاً عليك أن تقسم المشكلة إلى عدة عناصر، وعندئذ، يمكنك أن تعالج كل جانب منها على حدة، عوضاً عن مواجهة أزمة كبيرة، ويكفي أن تعرف أن قوات النخبة في البحرية الأمريكية تستخدم هذه الطريقة في التدريبات النفسية.

– وبحسب ما نقل موقع “ريجيم”، فإن التدريب يساعد بدوره على خفض التوتر، كأن يقوم مدير ما بإلقاء خطابه أمام المرآة في البيت قبل أن يلقيه أمام الموظفين، فضلاً عن ذلك ينصح الخبراء بالتفكير والتخطيط في البدائل، على اعتبار أنه لا يمكن الاعتماد على خيار واحد في الحياة، ولذلك لا يجب أن يترك الإنسان نفسه رهين وضع واحد.

– ويمكن للشخص المتوتر أن يلجأ إلى تقنيات التحكم في النفس، حيث يقوم بالشهيق ببطء لأربعة ثوان ثم الزفير للمدة نفسها، مع تكرار العملية 3 مرات أخرى.

– على صعيد آخر تجبرنا الظروف أحياناً إلى مواجهة مشكلة ما بسبب صديق او زميل فحين يواجه الناس مصاعب في الحياة، يتجهون في أغلب الأحيان إلى المقربين منهم، ولذلك قد يتساءل كثيرون حول سبل التعامل مع أصدقائهم في حال ظهرت عليهم أعراض اضطراب نفسي، وبحسب ما نقله موقع “ريجيم” عن إدارة الخدمات الصحية النفسية الأمريكية، فهناك ثمة أمور ينبغي مراعاتها أثناء المعاناة من حالة نفسية معينة أو حين يكابدها شخص مقرب.