الحقيقة وراء الأسعار الخيالية لتذاكر حفل شيرين بالسعودية

نفت مديرة جمعية دعم الأطفال المرضى بالسرطان “سند”، أن يكون حضور الفنانة “شيرين عبد الوهاب” إلى السعودية، بغرض إحياء حفل عام أو حفل سيكون متاحاً لحضور كل من يقتني تذاكر، مضيفة أن الأمر يتعلق بحفل خيري، تهدف المؤسسة من ورائه إلى جمع التبرعات وتنمية مواردها ببيع بطاقات حفل مخصص للنساء، ستؤدي خلاله “شيرين” فقرة غنائية، حسب تصريحات صحفية لمديرة الجمعية “ريم الحجيلان.”

وجاء رد الجهات المنظمة، على خلفية أسعار تذاكر الحفل الذي يتم الترويج له، وبأن “شيرين” ستحييه في الــ 31 من أكتوبر الجاري، حيث اعتبرت بعض التعليقات أن مبلغ 10 آلاف ريال سعودي، قد يكفي لتنقل أسرة من 4 أشخاص إلى مصر وحضور حفل للفنانة “شيرين” بمبلغ مناسب إلى جانب فسحة “محترمة”، في حين رأى البعض أن المبالغة في أسعار التذاكر الذي يتراوح ما بين 3 و10 آلاف ريال سعودي، يدعو إلى السخرية خاصة وأن كل وسائل التكنولوجيا أصبحت تمنح الفرد إمكانية متابعة حفلات سابقة للفنانين بجودة عالية.

حفل العشاء الذي يتوقع أن تحضره حوالي 500 من سيدات المجتمع السعودي، قالت عنه مديرة الجمعية: “أنه ليس حفلاً غنائياً عاماً، وليس هناك تذاكر، بل هناك دعوات، الأولوية في شرائها لأعضاء الجمعية والمانحين.”

قبل أن تعود “الحجيلان” للتأكيد على أن التذاكر المتبقية، والتي لم تُبَع للأعضاء والمانحين، ستتاح للبيع بسعر يتراوح بين 3 آلاف و10 آلاف ريال للتذكرة الواحدة، كما جاء في بعض المواقع الإخبارية.