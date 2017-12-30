تذكرة حفل نانسي عجرم ومحمد حماقي تصل إلى 2000 درهم ليلة رأس السنة بدبي

سيتواجد بعض نجوم الفن في الوطن العربي بالإمارات العربية، لإحياء ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، على اعتبار أنه من المقرر أن يحيي النجمان محمد حماقي ونانسي عجرم هذه الليلة في دبي فيستيفال سيتي، ويشاركهما في هذا الحفل الغنائي المطرب الشاب نصيف زيتون.

بالفعل سوف يستمتع الجمهور العربي المتواجد ليلة رأس السنة الميلادية بمدينة دبي بحفل غنائي، يضم أجمل وأقوى الأصوات في العالم العربي، نذكر من بينها تواجد كل من النجمة اللبنانية نانسي عجرم والنجم المصري محمد حداقي وينضم إليهم من سوريا نصيف زيتون، ويقام هذا الحفل الذي يبدو أن له خصوصية بالنظر إلى أهمية الأصوات المشاركة فيه بدبي فيستيفال سيتي.

أما بالنسبة لأسعار تذاكر هذا الحفل الذي اقترب موعده، فإنها متاحة للجميع بالنظر إلى أسعارها المختلفة التي تتراوح ما بين 500 و2000 درهم إمارتي، حيث تم تقسيمها إلى 7 فئات وجميعها تشمل العشاء والمشروبات.

والجدير بالإشارة فإن التذكرة العادية بلغ ثمنها 500 درهم إماراتي، أي ما يعادل 2421 جنيه مصري، في حين التذكرة البرونزية سعرها يقدر ب600 درهم إماراتي، والتذكرة الفضية طرحت بسعر 800 درهم إماراتي، بينما التذكرة الذهبية وصل ثمنها إلى 1000 درهم إماراتي، أما فيما يتعلق بالتذكرة البلاتنيوم بلغ سعرها 1200 درهم إماراتي، وقدر ثمن التذكرة VIP بـ 1500 درهم إماراتي، وفي الأخير بلغت تذكرة VVIP 2000 درهم إماراتي.