“ترايانو” تطلق تصاميمها الجديدة من فندق قصر الإمارات

أطلقت دار “ترايانو” للأزياء العالمية مجموعتها لملابــس خريــف وشــتاء 2017 في فندق فنــدق قصــر الإمــارات بأبوظبي، حيث تم اختيار التفاصيــل المعماريــة المميــزة للفنــدق الشــهير خلفيــة للمجوعة الجديــدة التــي تــم تصويرهــا بشــكل فريــد فــي مواقــع مختلفــة داخــل أجنحــة القصــر الفخمــة والممــرات الكبيــرة إلــى المقاهــي والأماكــن المخفيــة داخــل فنــدق قصــر الإمــارات.

وقــدم “ترايانــو” تشــكيلة واســعة وفريــدة مــن الإكسســوارات النســائية والأحذيــة والحقائــب والمجوهــرات ومســتحضرات التجميــل وملابــس الأطفــال.

وتميزت طريقة العرض بإبـراز موضــة هــذا الموســم، بإضافة لمســة مــن اللمعــان علــى الملابس، كما مــزج بين وميــض اللؤلــؤ مــع القمصــان الذهبيــة، كما تميزت رســومات لأزهــار متلألئــة ومتعــددة الأبعــاد.

أمــا بالنســبة لملابــس الأطفــال، قــدم المعرض ملابــس أنيقــة لهــذا الموســم، حيــث تعــرض هــذه الملابــس بطريقــة مميزة، وتتســم مجموعــة الخريــف بالأقمشــة المخمليــة.