لبشرة رائعة هذا الصيف.. احرصي على الترطيب داخليا وخارجيا

البشرة مرآة لصحتنا الداخلية، حيث تخبرنا البشرة عن كثير من الأمور، فهي تعكس طريقة تغذيتنا، ونومنا، ومدى اهتمامنا بشرب الماء، وفي الوقت ذاته تظهر مدى اهتمام المرأة والعناية ببشرتها من الخارج، بالإضافة للحالة النفسية، لذلك كان من المهم للغاية الاهتمام بها لأنها ببساطة عنوان لصحتنا.

ومع ارتفاع حرارة الجو وزيادة ساعات النهار تبدأ مشاكل البشرة بالظهور من تحسس وتصبغات ونمش وكلف بالظهور،لأن الشمس تعد عدو البشرة الأول مما يستلزم منك عزيزتي حواء أخذ بعض الاحتياطات لتقليل التعرض لتلك المشكلات. وأهم تلك الاحتياطات تقليل التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خاصة أوقات الذروة، حيث تزيد كمية الأشعة الفوق بنفسجية والتي تضر بالبشرة بشكل كبير، لهذا تجنبي أشعة الشمس المباشرة بدءا من الساعة 11 صباحا وحتى 3 عصرا.

من الأمور الهامة جدا أيضا عزيزتي حواء أن تحرصي على الترطيب الدائم لبشرتك داخليًا وخارجيًا، فالترطيب الداخلي لا يقتصر فقط على شرب الماء بكميات كافية ولكن عليكي أيضا تناول كميات كافية من الفاكهة والخضراوات لتحصلي على كميات كافية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تحتاجها بشرتك لتحصلي على بشرة صحية وناعمة.

ويأتي الترطيب الخارجي بوضع الكريمات المرطبة وكريمات الحماية وكريمات الليل كخطوة أساسية ومكملة في طريق حصولك ومحافظتك على بشرة نقية وصحية ومخملية في فصل الصيف.

بالإضافة لضرورة المحافظة على الحالة النفسية والمعنوية في حالة جيدة بشكل دائم فهي لها بالغ الأثر على نور وجهك وإطلالتك.

وأخيرا فإن العناية بتنظيف بشرتك باستمرار واختيار الكريمات الملائمة لها أمر في غاية الأهمية ولا يقتصر فقط على فصل الصيف فالبشرة كالنبتة نتائجها تأتي متراكمة، وكلما قدمت لبشرتك الاهتمام والرعاية جاءت النتائج دوما مذهلة.