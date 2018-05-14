تسريحة شعرك هذا الصيف متموجة بعفوية

تطغى هذا الصيف تسريحات شعر جذابة مفعمة بالحيوية والطبيعية حيث تلائم طبيعة الأجواء الحارة فلا تحتاجين بها إلى استخدام السشوار وتنعيم شعرك، سنقدم لك باقة من أجمل التسريحات الجميلة والعصرية لهذا الموسم.

– قومي بفرق شعرك من المنتصف وامنحيه بعض التموجات الخفيفة وبذلك تحصلي على إطلالة عفوية وجذابة.

– يمكنك عمل تسريحات الشعر الجانبية بأشكال مختلفة. مثلاً، إذا كنت من محبي المغامرة وتجربة الصرعات فستعجبك تسريحة حلق الشعر من أحد جانبيه، أما إذا كنت تميلين إلى الطابع العصري ولكن المألوف فستحبين تجربة تسريحة مَيَلان الشعر من الجانب مع خصل متموجة بنعومة.

– لإضفاء مزيد من الجاذبية يمكنك عمل تسريحة الجديلة الجانبية المرحة والمنعشة.

– تبرز هذا الموسم موضة تسريحة “الفوليوم” الأنثوية وإذا كنت جريئة يمكنك اعتماد تسريحة “الفوليوم المضاعفة” حيث تعطين شعرك الكثافة واللوك العصري الملفت.

– إذا كان شعرك قصيراً فأنت ستحظين بإطلالة مميزة هذا الصيف فهناك الكثير من التسريحات الجذابة والحيوية التي ستظهرك بشكل جديد وأنيق تأسري بها من حولك، سواء كان شعرك ناعماً أو مموجاً أو مجعداً.

– مثلاً امنحيه تموج بسيط في الأطراف لشعرك وسرحي الغرة على جانب وجهك بشكل دائري صغير ورقيق فهذا يساعدك على كسر روتين إطلالتك المعتادة. أو يمكنك تصفيفه إلى الوراء على الجانبين.

– التسريحة المُبعثرة تعد أحدث موضة تسريحات الشعر القصير خاصة و أنها تعطي الحيوية والشباب.

– من التسريحات العصرية التي تمنحك لوك شبابي أنيق إذا كان شعرك متوسط الطول، هو تصفيف شعرك بطريقة متموجة تموجات كبيرة وواضحة.

– إذا كان شعرك كاريه فأجمل تسريحة هذا الصيف لك الغرة المنسدلة على جبينك مع شعرك المنسدل ناعماً على الجانبين أو متموجاً.

– إذا كان شعرك طويلاً فاعتمدي تسريحة الشعر المنسدل مع فرقه من المنتصف ومراعاة تصفيفه بشكل منظم في أحد الجانبين.

– إذا كان شعرك كيرلي قصيراً نوعاً مما فأجمل تسريحة يمكن أن تقومي بها هو بعثرة أطراف شعرك وعدم مساواتها لتوحي بالحرية والانطلاق.