بعد وفاته بعام….. تشييع جنازة ملك تايلاند بتكلفة 90 مليون دولار

توفي الملك التايلاندي بوميبول أودلياديج منذ عام تقريبا. ومنذ ذلك الحين تدخل البلاد في حالة من الحداد وتنكيس الأعلام.

ليس هذا فحسب فمنذ إعلان الوفاة ويعمل مجموعة كبيرة من المهندسين والمعمارين في بناء قصر منيف يحتوي على محرقة ذهبية هائلة تكلفت 90 مليون دولار أمريكي.

هذه المحرقة مغطاة بزهور خشب الصندل وتحتوي على عدد كبير من التماثيل لاستقبال رفات الملك بعد حرق جثته.

ويعتقد التايلانديون أن ملكهم كان ظل الاله على الأرض وبموته يعود إلى السماء من جديد.

وقد أجريت مراسم الحرق والجنازة بالأمس الأربعاء 25 أكتوبر في حضور ممثلين من 30 دولة وربع مليون مواطن توافدو إلى العاصمة بانكوك.

كما ساهمت سفارات تايلاند في الخارج بهذه المراسم وذلك عن طريق عرض المنحوتات والتماثيل والزهور.