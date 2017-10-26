الصفحة الرئيسية > بعد وفاته بعام….. تشييع جنازة ملك تايلاند بتكلفة 90 مليون دولار

بعد وفاته بعام….. تشييع جنازة ملك تايلاند بتكلفة 90 مليون دولار

بقلم

أكتوبر ٢٦ ,٢٠١٧

توفي الملك التايلاندي بوميبول أودلياديج منذ عام تقريبا. ومنذ ذلك الحين تدخل البلاد في حالة من الحداد وتنكيس الأعلام.

ليس هذا فحسب فمنذ إعلان الوفاة ويعمل مجموعة كبيرة من المهندسين والمعمارين في بناء قصر منيف يحتوي على محرقة ذهبية هائلة تكلفت 90 مليون دولار أمريكي.

هذه المحرقة مغطاة بزهور خشب الصندل وتحتوي على عدد كبير من التماثيل لاستقبال رفات الملك بعد حرق جثته.

ويعتقد التايلانديون أن ملكهم كان ظل الاله على الأرض وبموته يعود إلى السماء من جديد.

وقد أجريت مراسم الحرق والجنازة بالأمس الأربعاء 25 أكتوبر في حضور ممثلين من 30 دولة وربع مليون مواطن توافدو إلى العاصمة بانكوك.

كما ساهمت سفارات تايلاند في الخارج بهذه المراسم وذلك عن طريق عرض المنحوتات والتماثيل والزهور.

صفحة جديدة 1

الأوسمة

اخترنا لك

أنجلينا جولي تتبنى طفلاً سابعاً نجوم ومشاهير أنجلينا جولي تتبنى طفلاً سابعاً في الخفاء

يناير ١٣ ,٢٠١٦

سهير المرشدي وعفاف شعيب نجوم ومشاهير حفل تكريم فناني الزمن الجميل... مهرجان حبّ مصري – لبناني!

أبريل ١٩ ,٢٠١٦

جوليا روبرتس تصاب بالعمى نجوم ومشاهير صدمة لها ولمعجبيها: جوليا روبرتس تفقد بصرها!

مايو ٢٨ ,٢٠١٦

عبدالله الطراروة نجوم ومشاهير عبدالله الطراروة: "حبيب الأرض" إضافة لمسيرتي الفنية

أغسطس ٢٩ ,٢٠١٥