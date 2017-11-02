بعد تصالحهما..نوال الزغبي تتراجع وتعترف بعالمية الشاب خالد

وأخيرا تصالح النجمين الشاب خالد ونوال الزغبي بعد خلاف استغرق نحو خمس سنوات على وجه التقريب حسب المتتبعين، على خلفية تصريح النجمة الذهبية بأن الفنان الجزائري الأكثر شهرة عربياً وعالمياً الشاب خالد ليس بمطرب عالمي، وبالرغم من أن الشاب خالد لم يهاجمها وجاءت ردوده هادئة، لكن تلك الصفحة طويت اليوم وصارت من الماضي.

يبدو أن الخلاف الذي عكر صفو علاقة المطربين يعود لعام 2013، أي بعد تصريحات نارية أطلقتها نوال الزغبي ضد الشاب خالد، حيث اعتبرت بأنه ليس مطرباً عالمياً، وكانت وسائل الإعلام في كل مرة تذكره برأي الزغبي فيه وتنتظر منه رداً، وفي آخر تصريحاته لوسائل الإعلام منذ أشهر حول هذه المسألة بدا متسامحاً وقال ” معلش ..نسامحها..”

وجاءت تفاصيل حادثة الصلح على ضوء لقائهما الأخير ضمن فعاليات البرنامج الشهير Stars On Board، عندما حضر كل منهما هناك، بهدف إحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات هذا البرنامج، فالتقيا وتبادلا أطراف الحديث ونشأت بينهما علاقة ود وصداقة طوت صفحة الماضي إلى الأبد.

وبعض وسائل الإعلام ذهبت إلى أبعد من ذلك، عندما كتبت بأن نوال الزغبي اكتشفت في المطرب الجزائري الشاب خالد بالفعل مطرب عالمي، وبالنظر إلى تاريخه الفني وانتشاره الذي بالفعل يحظى بالتقدير والاحترام.

ودون شك بالنسبة لجديد نوال الزغبي فإن الجمهور العربي سوف يشاهدها في أحد البرامج التلفزيونية، بعد انتهائها من التصوير في إطار برنامج صالون أنوشكا الذي يبث عبر شاشة dmc ، ومن المنتظر أن يجمعها دويتو غنائي بأنوشكا في هذه الحلقة.