تألقي في مناسبات الصيف بتصاميم الأخوين شويتر الراقية

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ترك الأخوان جورج وإدوار شويتر لدى النساء اللبنانيات والعربيات، اللواتي ارتدين من تصاميمه منذ عام 1955، بصمات استثنائية.

وفي مجموعة الدار الجديدة التي عرضت في أثناء فعاليات “أسبوع الموضة في بيروت” عمم المصممان تجربتهما الخاصة مع “الهوت كوتور” من خلال تصاميم تعكس الأصالة والرقي التي تميزت بها دار شويتر.

التصاميم الجديدة عصرية، لكنها تعتمد على “الغرافي” و”المولاج” والخياطة اليدوية. ويظهر “الدرابيه” كرؤية فنية تعتمدها الدار منذ إنطلاقتها، حيث قدمتها بأشكال أنيقة مختلفة.

الأقمشة التي ميزت هذا الموسم، تنوعت بين الأورغنزا، والدانتيل، والغيبير، والغازور، وتخللتها أحجار الشواروفسكي والشارلستون والحرير مع الخرز.

أما الألوان فقد تنوعت بين الأسود، والبيج، والأحمر، والذهبي والفضي.

فيما جاءت القصّات غنية للغاية، حيث برز التايور مع السراويل، والفساتين القصيرة إلى جانب الطويلة.

وكان لفستان الزفاف رهجة خاصة، حيث أولته دار شويتر أهمية بالغة تجسدت برؤية فنية استثنائية وتنفيذ متقن للغاية.