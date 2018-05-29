تصاميم ربيع وصيف 2018 للمصممة مروة حامد تحاكي الوان الورود

شاركت مصممة الازياء المصرية مروة حامد المشهورة بتصاميمها المستلهمة والمستوحاة من صحاري وقرى صعيد مصر في معرض لايت اكسبو الذي اقيم على ارض المعارض الدوليه وضم مجموعة كبيرة من الدراعات للعديد من مشاهير التصميم في الكويت والوطن العربي … وكانت فرصة طيبة للقائنا بالمصممة مروة حامد التي خصت ” اليقظة” بتصميم مجموعتها الجديدة من الازياء الخفيفة لموسم الربيع والصيف ….

اختارت المصممة الأقمشة بعناية ليكون من الخامات الطبيعية القادرة على التصدي لحرارة الجو أغلبها من الألياف الطبيعية ذات السمك المتوسط أو الخفيف اما الموديلات فقد أضفت المصممة لمسات خاصة جمعت بين التراث الأصيل والموضة الجريئة التي لا تخشى التنفيذ ،

وقد اختارت أن تكون النقوش من الزهور الملونة التي تمثل البريق المتجدد والأناقة التي لا تذبل في جميع الفصول ، فدائما ” مروة حامد ” تصنع قطعة من موضة يمكن أن تعيش في خزانة الملابس سنوات وسنوات طويلة بكل أناقة وتميز فأغلب التصميمات أختارت المصممة أن تكون من الأنسجة القطنية الناعمة والألوان الزاهية ، وعندما اختارت اللون الأسود تعمدت أن يرصع بكثير من النقوش والزهور الملونة

على الرغم من أن اللون الأسود دليل على الحزن والكأبة إلى أن ” مروة حامد ” صنعت منه موديلات رصعت برسومات الزهور الملونة والنجوم المذهبة ، لتتحول إلى موديلات أنيقة تضفى لمسات مميزة على الفتيات والسيدات في المناسبات الخاصة