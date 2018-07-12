تعرفي على ضريبة ارتدائك للكعب العالي

ارتبط المظهر الأنثوي الجذاب بارتداء المرأة للكعب العالي، حيث يجعل القوام أكثر أنوثة ويمنح المرأة طريقة مشي تزيد من جاذبيتها وجمالها، وهو بالفعل أحد مكملات الأنوثة بامتياز، ولكن إن كنت من عشاق ارتداء الكعب العالي بشكل يومي فيجب أن تكوني على علم بالأضرار والمشاكل الصحية التي سوف تجنيها نتيجة لهذا العشق، نذكر منها:

آلام الظهر يعمل الكعب العالي على تحميل ثقل الجسم على أصابع القدم مما يضطر المرأة الانحناء للأمام باستمرار ومع استمرار الحركة بتلك الوضعية يعاني العمود الفقري من زيادة الضغط عليه بشكل كبير مما يتسبب في آلام مستمرة تصيب العمود الفقري بشكل عام وتزداد في منطقة أسفل الظهر. التهاب وخشونة المفاصل نعم سيدتي الأمر بالفعل في غاية الخطورة فمع استمرار تصميمك على ارتداء الكعب العالي فإن ذلك يزيد الضغط والتحميل على الساق بدءا من منطقة الركبة وحتى أسفل القدم، مما يؤدي للإصابة بخشونة المفاصل والتهابها خاصة مع زيادة الوزن. الإصابة بوتر العرقوب يؤدي ارتداء الكعب العالي مع الوقت إلى تغيرات فسيولوجية في الأوتار والعضلات حول الكاحل مسببا آلاما مستمرة ومزمنة وهذه الحالة تسمى بـ “وتر العرقوب”. الإصابة بدوالي الساقين

نعم سيدتي لا تتعجبي من ذلك، فالضغط الذي يتسبب فيه الكعب العالي لا يمكن تخيله، حيث يتم الضغط على الأوردة في الساق مؤديا لتمددها وظهور التعرجات الزرقاء ودوالي الساقين.

شوكة القدم مع الضغط المستمر على القدم بسبب ارتداء الكعب العالي يزداد ترسيب الكالسيوم في القدم مكونا زائدة عظمية بين الأصابع تسمى بشوكة القدم، والتي تتسبب في آلام شديدة ويجب إزالتها جراحيا. التواء الكاحل

يؤدي السير بارتداء الكعب العالي لخلل في التوازن وضعف في الساق مما يؤدي لزيادة حدوث التواء الكاحل فيصعب ضبط توازن الجسم مستقبلا.

غرس الأظافر بسبب التحميل المستمر لوزن الجسم على أصابع القدم، مما يؤدي لتضرر الأصابع وثنيها مع الوقت فتزيد احتمالات حدوث غرس الظفر داخل الجلد والتي تكون سببا في الإصابة بآلام مبرحة. تشقق وتقرح وجفاف جلد القدم

إن كثرة الضغط على أسفل الكعب يزيد من تيبس وجفاف الجلد وتشققه مع الوقت مما يستدعي ترطيبا مستمرا للقدم.

إن المسألة بالفعل تستحق منك سيدتي التفكير وأخذ قرار بشأن التوقف عن ارتداء الكعب العالي بصفة مستمرة، واقتصار ارتدائه على المناسبات والحفلات فقط، فالمشاكل الصحية والآلام التي سوف تعانيها مستقبلا من ارتدائك للكعب العالي لا تعادل أن تكون ضريبة لإرضاء الناس.