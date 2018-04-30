تعرفي على مدة صلاحية لوازم المطبخ يجهل مدة صلاحيتها

نعم حتى لأدوات المطبخ تاريخ صلاحية محدد لا ينبغي تجاوزه، تماما مثل الطعام والعصائر التي نتناولها، لذا يجب تغييرها بسرعة حتى لا تصبح مصدرا لنمو البكتيريا وجذب الجراثيم، ومن بين هذه اللوازم التي تستعمل في المطبخ من فترة لأخرى، ويجب التخلص منها ويجهل مدة صلاحيتها، نذكر لوح التقطيع والإسفنج والعلب البلاستيكية والملاعق الخشبية ومنشفة الأطباق، وما إلى غير ذلك..

كما هو متفق عليه يستعمل لوح التقطيع الخشبي في تقطيع الخضروات واللحوم، ولا تندهشي إذا قلنا يحتوي على كميات كبيرة من البكتيريا أكثر مما تتخيلين، ونقول لك أن مدة صلاحية هذا اللوح 10 أشهر فقط.

أما منشفة الأطباق بعد استعمالها في تجفيف الأطباق واليدين وتترك على الطاولة، تصبح مصدر حقيقي للجراثيم والفيروسات، ونذكر من بينها بكتيريا “الإيكولاي” التي قد تؤدي لأمراض معدية، لذا ينصح بالتخلص منها بعد أسبوع من الاستعمال.

لا داعي لاستعمال العلب البلاستيكية بعد مدة ثلاثة أشهر، على اعتبار أن هذه المنتجات تبدأ في التحلل مع الاستعمال المتكرر والغسل المستمر.

تختلف الملاعق الخشبية عن باقي الأدوات، لأن لها تاريخ صلاحية أطول، بل وعمرها أطول من الملاعق المعدنية أو البلاستيكية، ولا يتخلص منها إلا بعد 5 سنوات كاملة من الاستخدام إذا لم تتشقق ولم يتغير لونها إلى الداكن.

أما البهارات التي يكون تخزينها بصورة صحيحة أي في علب محكمة الغلق تمنع دخول الهواء، يجب التخلص من هذه البهارات بعد عام من اقتنائها واستبدالها بأخرى جديدة، لأن بعضها يفسد ويتغير طعمه، والبعض الآخر تختف نكهته لدى استعماله في مختلف الأطعمة التي تحضر.