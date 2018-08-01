اهم المهارات الحياتية لتعليم اطفالك المسؤولية

بصفتك أحد الوالدين ، تتمثل إحدى مسؤولياتك الرئيسية في التأكد من أن أطفالك مستعدون للعالم الحقيقي ، وأنهم سيكونون بالغين مسؤولين. في عالم اليوم ، قد يكون هذا الأمر أكثر صعوبة من أي وقت مضى ، ولكنه بالتأكيد ليس مستحيلاً.

في الواقع ، هناك العديد من المهارات الحياتية التي يمكنك تعليم أطفالك بها لمساعدتهم في أن يصبحوا أعضاء مسؤولين في المجتمع ، ناهيك عن كونهم بالغين سعداء ومنتجين ، وأدرجت أدناه بعض النصائح التي ستساعد على تعليم أطفالك كيف يكونوا مسؤولين ومساعدين الكبار.

فعلى سبيل المثال شجعهم للحصول على وظيفة: فقط لأن مراهقك يعمل جيدًا في المدرسة ، فهذا لا يعني أنه جاهز للقوى العاملة. المدرسة تعلمهم الأكاديمية، لذا تحتاج إلى التأكد من أنهم يعرفون ما هو عليهم للحفاظ على الوظيفة.

شجعهم على القيام بالوظائف الصيفية وما بعد المدرسة ، حتى يتعلموا مسؤولية العمل بأجر ، وكيفية التعامل مع الآخرين ، وكيفية التعامل مع الصراع ، وكيفية التصرف بشكل مناسب في أي موقف.

ـ إشراكهم في إدارة الأسرة: إذا كان المراهق الخاص بك لديه غرفة فوضوية ، فإنه لا يعني بالضرورة أنهم سوف يكونون اصحاب منازل فوضوية في المستقبل. ولكن من الجيد أن عليهم معرفة المزيد عن مهارات الإدارة المنزلية، مثل وضع الميزانية، والتنظيف، وتحديد المواعيد، وأكثر من ذلك. من المرجح أن يكون لديهم ربات غرف او عاملين نظافة، ولكن إذا لم يكن لديهم هذه المهارات الحياتية ، فإنهم سيواجهون مشاكل مع أي شخص يعيشون معه.

ـ أغلق المحفظة الخاصة بك : توقف عن إعطائك أموال لاطفالك المراهقين في كل مرة يطلبون فيها ذلك. فكلما أعطيتهم أكثر ، قل تعلمهم. وواحدة من أهم المهارات الحياتية لأي شخص هي كيفية التعامل مع مواردهم المالية.

إذا كان ابنك يعمل، فعمله الحفاظ على جزء من راتبه كل أسبوع ووضعه في حساب التوفير. حتى أفضل، تشجيعهم على الاستثمار الآن في خطة مدخرات التقاعد. من السابق لأوانه التخطيط للمستقبل. لن يعلمهم هذا فقط عن المسؤولية المالية ، بل سيحصلون على بعض المال الإضافي عندما يحتاجون إليه.

ـ تشجيع عادات الأكل الصحي : الكثير من المراهقين اليوم ليس لديهم عادات صحية. يجلسون مع أجهزتهم المحمولة طوال اليوم دون ممارسة الكثير من التمارين ، ولا يأكلون بشكل صحيح. عموما لا يهم اذا كنت تطبخ في المنزل او لا ، لا بد أن يعرفوا الفارق بين الاطعمة الصحية والوجبات السريعة. فأحد المدربين يخبرنا أنه “من الجيد أن نأخذهم لرؤية خبير التغذية ، الذي يمكنه المساعدة في الحصول على وجباتهم الغذائية على المسار الصحيح، وتعليمهم تناول الطعام الصحي المناسب لأنواع أجسامهم”. هنا تطابق نظام غذائي صحي مع نوع جسم طفلك وأنشطته اليومية.

لا شك أننا نحن نلعب دورا رئيسيا من أجل التحضير للمراهقين منذ سن الرشد، نحتاج كأحد الوالدين إلى تعليمهم مهارات حياتية مهمة ستساعدهم على أن يصبحوا بالغين منتجين. لذا حافظوا على توفير حوار مفتوح مع أطفالكم ، وأخبروهم أنه يمكنهم القدوم إليهم للحصول على إجابات، وإذا كانوا بحاجة إلى مساعدة في تطوير أي من المهارات التي يحاولون تعلمها. فإذا كنتم تعملون معًا ، فيمكنك فعل ذلك دائما. وابقوا على اتصال مفتوح معهم ، وإذا كان لديهم مشاكل ، استمعوا لهم وانصتوا، وابتكروا طرقًا للعمل معا من خلال هذه المشكلات.