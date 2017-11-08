تغريدة أحلام تشعل تويتر…. ومغردون يشككون في جنسيتها

غردت الفنانة أحلام على حسابها بموقع تويتر بكلمات قليلة لكنها لم تمر مرور الكرام. حيث كتبت أحلام بضع كلامات نراها طبيعية لتنتقد الحالة التي وصل إليها الفن بصفة عامة، فقد كتبت “ألا ليت الفن يعود راقيا كما عهدناه.”

هذه الجملة من وجهة نظرنا لا تمثل أي مشكلة مع أي طرف، لكن اعتقدها البعض أنها تنتقد الفن السعودي والاماراتي وتتهمه بالإسفاف، وعلى إثر ذلك اشتعل موقع تويتر بالردود الناقمة على هذه التغريدة، كما انتشر هاشتاج “أحلام تسئ لفنانين الامارات أيضا”.

ليس هذا فحسب بل شكك البعض في جنسيتها واتهموها بأنها تنصلت من جنسيتها البحرينية، وتدعي أنها إماراتيه.

بدورها ردت أحلام بتغريدة أخرى وأرفقت بها علم الامارات قائلة”ولأني انتمائي وحبي لبلدي الامارات لن يستطيع أي حاقد أو كاره أن يشكك به من أيام طار الشر يا زايد الى هذا اليوم، وللأبد مهما حاول الحاقدون من المهد إلى اللحد إماراتية وولائي إماراتي وأفتخر ونقطة على السطر.”