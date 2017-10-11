مغرب الثقافات تُغيّر موعد تاريخ الدورة 17 من مهرجان موازين

أعلنت جمعية مغرب الثقافات وهي الهيئة المُنظمة لمهرجان موازين إيقاعات العالم، أن الدورة الـ 17 من المهرجان ستنعقد من 22 إلى 30 يونيو 2018، حسب ما جاء في بلاغ توصلت “اليقظة” بنسخة منه.

وتم تأجيل موعد الدورة المقبلة، إلى يونيو بدلاً من شهر مايو لتزامن شهر رمضان القادم مع شهر مايو من العام المقبل (2018)، كما ارتأت إدارة المهرجان – حسب ذات البلاغ – أن تنظم الدورة المقبلة بعد فترة إجراء الامتحانات، بعد تنظيم الدورة الماضية (16)، ما بين 12 و الــ 20 مايو 2017،

وكانت الدورة 16 من مهرجان موازين إيقاعات العالم، قد استقطبت أكثر من 2 مليون متفرج، على مدى 9 أيام، حضروا مختلف الحفلات التي عرضت عبر مختلف المنصات التي تحتضنها العاصمة المغربية الرباط، وعرفت مشاركة مجموعة من الفنانين من الوطن العربي (جورج وسوف، تامر حسني، نجوى كرم، لطفي بوشناق، نوال الزغبي، فارس كرم، محمد السالم، حسين الديك وماجد المهندس)، ومن أوروبا (شارل أزنافور، سامي يوسف، إيلي غولدينغ، رود ستيوار، رافاييل أمارغو، ديدجي سنيك، بوبا)، ومن أمريكا (دومي لوفاتو، نيك جوناس، ميس لورين هيل، ويز خليفة)، وإفريقيا (جيستان فالي، بونغا، بالوجي، ألفا بلوندي) إضافة إلى “أنوشكا شنكار” من الهند (آسيا)، وهو التنوع الذي أكدت إدارة المهرجان أنها ستواصل الحرص على اعتماده طيلة الدورات المقبلة.