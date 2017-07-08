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5 أمور عليك مراعاتها لتتفادي ضياع حقائب سفرك في المطار

بقلم هند شديد

يوليو ٨ ,٢٠١٧

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إذا كنت ممن يحب السفر أو تسافر بكثرة للعمل أو السياحة فقد تواجه مشكلة ضياع الحقائب أو تلف محتوياتها بسبب إهمال العمال أو عدم كفاءة نظام تسليم الحقائب، أو عدم الانتباه إليها في المطار.

ولقد تبين خلال عام 2014، أن هناك 7.3 حقيبة سفر لكل ألف مسافر لم يتم تحويلها بشكل صحيح، حيث أن 49 في المائة من حالات فقدان الحقائب لدى المسافرين كان سببها سوء نقل هذه الحقائب من وإلى موقعها المطلوب، و4 في المائة بسبب عدم نقل الحقائب من الأساس، و15 في المائة نتيجة حدوث أخطاء في نقل الحقائب و7 في المائة بسبب مشاكل عند وصول رحلة الطيران إلى المطار و3 في المائة بسبب مشاكل ترتبط بالجمارك أو المطار أو حالة الجو أو القيود المتعلقة بوزن أو حجم الحقيبة، و6 في المائة بسبب حدوث خطأ في التذاكر أو تبادل الحقائب بين المسافرين أو التفتيش الأمني، و15 في المائة بسبب وضع الرمز الخاطئ على الحقيبة

وتزداد احتمالية ضياع حقائب السفر عند التواجد في المطارات الكبيرة والمزدحمة بالمسافرين بصفة مستمرة؛ مما يوّلِد كثير من التوتر والقلق عند كثير من الناس أثناء السفر، ولكي تتفادى خطر ضياع حقائب السفر هناك العديد من الأمور التي يجب مراعاتها عند السفر، وهي:

– اختيار حقائب مميزة:  حيث أن تشابه الكثير من الحقائب في الشكل يزيد من احتمالية فقدانها، لذلك عليك اختيار حقائب مميزة وفريدة عن غيرها.

– وضع إشارات للتعريف في الحقائب من الداخل والخارج: حتى يتمكن العمال في المطار من مساعدتك في استعادة الحقائب المفقودة، كما يجب أن تكون بها لاصقات للتعريف مكتوب عليها المعلومات بطريقة واضحة وسليمة.

– التقاط صور خاصة بالحقائب: قد يساعدك هذا الأمر في التوصل السريع لحقائبك.

– الانتباه لرمز المطار: لابد من مطابقة رمز المطار الموجود على لاصقات الحقائب مع الرمز الموجود على تذكرة السفر.

– الاحتفاظ بالأشياء الهامة والثمينة في حقيبة اليد: لابد من الاحتفاظ بالأغراض الثمينة والضرورية كالأدوية والمجوهرات والمال في حقيبة اليد وليس في الحقائب الأخرى لتفادي ضياعها.

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