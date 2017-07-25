بالصور: تفاصيل دور سلمان خان في فيلمه الذي يصور بالمغرب

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يواصل طاقم تيغر زيندا هاي Tiger Zinda Hai الذي يقوم ببطولته النجم الهندي “سلمان خان” والبريطانية / الهندية “كترينا كيف”، تصوير باقي مشاهد الفيلم بمدينة الصويرة الواقعة بالجنوب الغربي للمغرب، حيث وقع الاختيار على بعض المناطق التاريخية للمدينة العريقة، كمنطقة “باب السبع” وهو المدخل الرئيسي للقصبة الجديدة، ويقع في الجهة الجنوبية للمدينة وشيد في القرن الــ 19 الميلادي، كذلك تتم عملية التصوير بمنطقة “السقالة” والتي تقع في الزاوية الشمالية الغربية للمدينة، وتتميز بطرازها الهندسي الأوروبي ويقع الحصن الرئيسي للحي مقابلاً للمحيط الأطلسي.

وذكر مصدر مغربي مرافق لطاقم الفيلم، أن “سلمان خان” يقوم بدور شاب يعمل على إنقاذ طفل تم تسخيره من قبل تنظيم داعش الإرهابي للقيام بتفجير نفسه، وهو الفيلم الذي كان مقررًا تصويره بسوريا لكن الوضع الأمني لم يشجع طاقم العمل على المغامرة، ليقع الاختيار على المغرب وتحديداً على الصويرة وفق رؤية المخرج “علي عباس ظفر.”

ذات المصدر أكد لــ “اليقظة” أن الاستقبال الحار الذي حظي به طاقم العمل بمدينة الصويرة، أذهل النجم الهندي “سلمان خان” حيث فوجئ بالترحاب الكبير خاصة عندما عرضت بعض الأسر المغربية استقبال طاقم العمل بكامله ببيوتها لشرب الشاي المغربي كعربون حب لنجوم بوليود، ولفخرهم أيضاً بأن مدينتهم ستظهر في الفيلم الذي سيشاهده الملايين عبر العالم.

يذكر أن عملية تصوير فيلم “تيغر زيندا هاي” انطلقت في الــ 18 يوليو الجاري وتنتهي في 28 منه، حيث سيغادر طاقم العمل يوم الـ 30 من الشهر نحو أبو ظبي الإماراتية.