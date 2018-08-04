تفاصيل قصة حب سعد لمجرد وحسناء جزائرية في “كازابلانكا”

جذبت الشابة الحسناء التي استعان بها النجم المغربي سعد لمجرد في فيديو كليبه الجديد “كازابلانكا”، الذي طرح مؤخرا عبر حسابه الرسمي على موقع “يوتوب”، الاهتمام وشدت الأنظار خاصة بعد أن تصدرت بوستر العمل الفني الجديد لسعد لمجرد، ويتردد أنها شبيهة النجمة مريام فارس وطالبة جزائرية تدعى “سارة إكرام” تدرس الهندسة بالدنمارك..لكن ما سر تفاصيل قصة الحب في هذا الموضوع؟

يعود الفنان المغربي الشاب الذي مازال يحقق النجاح تلو الآخر بالرغم من المشاكل والعراقيل التي حاصرته في الفترة الأخيرة، بأغنية جديدة تحمل عنوان “كازابلانكا” على طريقة “الفيديو كليب”، وتأكد بأنه صورها في مناطق مختلفة من المغرب في مدة زمنية لا تزيد عن 6 أيام، ولم يتردد النجم لمجرد في نشر صورة له مع الجزائرية “سارة إكرام” التي تشاركه الأغنية كموديل، عبر حسابه الخاص على موقع “أنستغرام”، عندما أعلن منذ أيام قليلة عن موعد طرح الفيديو، وأشار العديد من المتتبعين بأنها المرة الأولى التي حاول فيها لمجرد التركيز على شخص رفقته في البوستر الرسمي لعمله الجديد.

وتفاصيل الموضوع تتمثل في أغنية “كازابلانكا”، التي ينتظر أن تحقق كالعادة نجاحا ساحقا لمطربها الشاب والموهوب، علما أنها تبلغ مدتها نحو 3 دقائق ونصف، وتروي قصة حب تجمع بين سعد المجرد وسارة إكرام، ولا تحمل أي جرعة سياسية عكس ما روجت له بعض المواقع الإلكترونية وصفحات “السوشيل ميديا”، وهناك من قال أن هدفها الجوهري التقارب بين الشعبين الجزائري والمغربي الشقيقين، عن طريق الجمع بين مغربي وجزائرية في عمل فني واحد.

وهناك من شبه الجزائرية سارة إكرام بالفنانة اللبنانية ميريام فارس، لكن ليس لها علاقة بالفن كونها طالبة جامعية تدرس في كلية الهندسة بالعاصمة الدنمركية كوبنهاغن وتنحدر من أبوين جزائريين وولدت بالجزائر، علما أنه يتابع على حسابها عبر “أنستغرام” ما لا يقل عن 53 ألف شخص. والجدير بالإشارة فإن لمجرد يعد أول فنان عربي تصل عدد مشاهدات فيديوهاته إلى 1 مليار متابع عبر موقع “يوتيوب”.