أفكار مدهشة تقلل استهلاك سيارتك للوقود

في كل مرة تعرف مادة البنزين زيادة في أسعارها، ولاشك في أن ذلك يزيد من نفقات المرأة التي تستعمل كثيرا السيارة في معظم تنقلاتها، وحتى لا تعرف ميزانيتك ارتفاعا، نكشف لك عن بعض الأفكار المدهشة التي تقلل بالفعل من استهلاك سيارتك للوقود، وما عليك سوى إتباع هذه الخطوات..

تخلصي من أي حمولة زائدة داخل السيارة، على اعتبار أن زيادة الوزن داخل السيارة يزيد من استهلاك الوقود.

ينبغي المحافظة باستمرار على أن يكون الهواء داخل إطار السيارة مضبوطًا، لأنه ثبت أنه عندما يكون الإطار فارغا أو أقل من المعدل الطبيعي، كلما تستهلك السيارة كمية أكبر من البنزين.

من الضروري تفقد تغيير فلتر الهواء المتسخ، تجنبا لاستعمال كمية أكبر من الوقود.

من الأحسن غلق الزجاج في حالة قيادة السيارة على الطريق السريع، لأن التجربة أثبتت أن سرعة الهواء تزيد من المقاومة، وبالتالي فإن المحرك يستعمل وقودًا أكثر إلى غاية وصوله إلى السرعة المطلوبة، وبالموازاة مع ذلك ينصح بالحفاظ على سرعة ثابتة إذا كنت في الطريق السريع، ويمكنك الاستعانة بمثبت السرعة إذا توفر داخل سيارتك.

ينصح بغلق السيارة إذا كان الطريق يعرف ازدحاما، حيث ستقفين في مكانك لفترة طويلة، لأن هذا سيزيد من استهلاك السيارة للوقود أكثر مما تعتقدين.

تجنبي استعمال تكييف الهواء قدر المستطاع، لأنه يضاعف من استعمال الوقود، فقط حاولي استعماله على درجة حرارة متوسطة.