ستنطلق في الأيام القادمة.. تقنية غوغل الثورية الجديدة سكرتيرتك الخاصة التي تحجز مواعيدك!

كل جديد في عالم التكنولوجيا يلقى الدهشة والاستغراب في البداية، وكان يوماً من الأيام فكرة خيالية لا تصدق، وها نحن نشهد العديد من هذه الأفكار تتحول إلى واقع ملموس نعيشه مثل مشاهدتك لمن تتحدث معه عبر الموبايل وغيرها الكثير من التطورات في حياتنا آخرها ما خرجت به شركة غوغل من تطور مذهل جديد استعرضته قبل أسابيع قليلة في مؤتمر ضخم، فالتقنية الجديدة يمكن وصفها بأنها سكرتيرة خاصة بك في الموبايل حيث تحجز لك مواعيدك وتتصل بالنيابة عنك مع المطعم وتتفق معه على الوقت والأشخاص الذين سيرافقونك فيه، وتفاوض عنك في أي من شئونك، بل يمكنك إعطائها أكثر من أمر في نفس الوقت لتقوم لك بهما مثل إطفاء الضوء والقيام بحجز لك عند طبيب الأسنان وتذكيرك أين وضعت مفاتيح سيارتك…نعم هذا الجديد القادم إليك!!

على الرغم أن شركة أمازون سبقت غوغل في هذه التقنية ومتداولة لكن في نطاق ضيق ودول معينة إلا أن غوغل طورت بها بشكل هائل مثل إعطاء أكثر من أمر واحد في ذات الوقت وغيرها من التطويرات، وقد أطلقت غوغل على التقنية الجديدة التي ستجد طريقها إلى السوق خلال أيام اسم “غوغل دوبلكس”

حيث ذكر المدير التنفيذي للشركة ساندر بيتشاي أن تقنية “غوغل دوبلكس” ستدشن على سبيل “التجربة” خلال الأسابيع المقبلة.

وأجرت الشركة عرضاً توضيحيا لتقنية “دوبلكس” الصوتية قبل أيام، وخلاله أجري اتصال لحجز موعد لدى مصفف الشعر.، وآخر بمطعم وغيرها من المهام.

وقالت غوغل إن البرمجيات طُورت اعتماداً على محادثات حقيقية، مشيرة إلى أنها ستمكن مستخدميها من القيام ببعض المهام الواقعية عبر هواتفهم.

وقد أثارت التقنية الجديدة الجدل الواسع بين أوساط المثقفين والعامة حيث وصفت أستاذة بجامعة كارولينا الشمالية متخصصة بالأثر المتبادل بين التكنولوجيا والبشر، الإصدار التجريبي من تقنية غوغل الجديدة بأنها “مرعبة”..