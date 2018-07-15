تكبير الصدر بالفازلين واللافندر بطريقة مدهشة خلال أسبوع

لست في حاجة بعد اليوم إلى حقن طبية أو أقراص صيدلانية من أجل تكبير منطقة الصدر، في ظل وفرة البدائل الطبيعية التي تبدد مخاوف تأثيرات المواد الكيميائية على صحة جسمك، وبعد أن صار الصدر الكبير من معايير الجمال في وقتنا الحالي، يمكنك تحقيق حلم الإطلالة بصدر ممتلئ.

صحيح أن العديد مما أصبحن يشتهرن بمدونات الموضة والجمال نجحن في تغيير بعض معايير الجمال، بل وساهمن في الترويج لعملية تكبير الصدر وشده التي لم تخلو بدورها من بعض المخاطر إذا خضعت المرأة إلى الجراحة التجميلية، من أجل كل ذلك نقدم لك بديلا طبيعيا خاليا من أي مخاطر..

في البداية نقدم لك خيارا ذكيا يتمثل في استعمال حمالة صدر مناسبة تمنح للصدر حجما أكبر وبارز، حيث تتوفر في السوق مختلف الأنواع.

أما في الخيار الثاني ننصحك باستعمال خلطة الفازلين السحرية التي تكبر الصدر وتعمل على شده بطريقة مدهشة، ويمكنك مزج ملعقتين كبيرتين من الفازلين مع 20 قطرة من زيت اللفندر، ويجب خلطهما بطريقة جيدة إلى غاية أن الحصول على كريم متجانس.

بعد ذلك يستعمل هذا الكريم على منطقة الصدر، مع ضرورة دلكه ببطء وهدوء من منطقة الأسفل باتجاه الأعلى، وينصح بتكرار العملية طيلة مدة أسبوع واحد للحصول على نتائج تبهرك في وقت قياسي.