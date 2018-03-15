تكبير العيون الصغيرة بخطوات بسيطة

طالما كان وجهك طبيعياً بخطوط مكياج هادئة فأنت أكثر أناقة، وهذا ما اتجهت اليه صيحات الماكياج هذا العام، فهي تتميز بإطلالة طبيعية قائمة على ماكياج ناعم ومخفي، وتناسب هذه الصيحة لاسيما صاحبات العيون الكبيرة اللواتي لسن بحاجة ماسة إلى ماكياج قوي حتى يبرزن رسمتها، ولكن، ماذا عن تلك الصغيرة، ألا يحقّ لها التألق أيضاً بإطلالة الـ No Makeup؟

نعم يمكن لصاحبات العيون الصغيرة التألق بالماكياج الخفيف والخطوات التالية توضح كيف يكون ذلك حيث يمكنك من خلالها إبراز رسمة عيونك الصغيرة بأسلوب طبيعي ولا تحرمي نفسك أبداً من إطلالة عصرية تليق بك.

اعتمدي جيل ماسكارا شفاف: وذلك لأن العيون الصغيرة تحتاج الى ماسكارا حتى تتمكن من توسيع فتحتها، لذلك استعيني بجيل ماسكارا شفاف وسرحي به رموشك العلوية والسفلية لعدة طبقات متتالية حتى تلاحظين إشراق نظرتك، قومي بوضع طبقة واحدة من الماسكارا السوداء قبل الانتهاء لتتمكني من إضافة الجاذبية إلى رسمة عينيك بطريقة ناعمة وغير مباشرة.

ضعي ظلال عيون ترابي بخط رفيع تحت جفن العين: بفرشاة الظلال المدببة، ارسمي خطاً رفيعاً جداً من اللون البني الداكن تحت جفن العين السفلي، وهذه الطريقة تحدد رسمة العين بأسلوب غير مباشر وتعمل على تكبيرها بشكل ناعم ومخفي.

الاستعانة بـ Highlighter ماتي عند زاوية العين الداخلية: اختاري الـ Highlighter ذات التركيبة الماتية وضعيه عند زوايا العين الداخلية، وهذه الطريقة تشرق نظرة العين وتساهم في توسيع فتحتها بأسلوب مخفي .

ضعي قلم أبيض داخل العين: اختاري قلم بلون نيود بيجي، وضعيه بخط ناعم جداً داخل العين، تعدّ هذه الحيلة مثالية لتوسيع رسمة العيون الصغيرة بأسلوب مخفي وناعم لا يظهر إلى العين المجردة.