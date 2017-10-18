يوم للستات” يحصد جائزة أفضل فيلم……تكريم إلهام شاهين في مهرجان روتردام على كامل مشوارها الفني

بعد أيام من نيل فيلمها الجائزة الكبرى من مهرجان السينما الإفريقية بخريبكة (وسط المغرب)، وجائزة أفضل تمثيل من مهرجان كازان الدولي للسينما الإسلامية في جمهورية تترستان بروسيا، تواصل الفنانة “إلهام شاهين” حصد نجاحات فيلمها “يوم للستات”، حيث أحرز جائزة “الجمهور” كأحسن فيلم ضمن فعاليات مهرجان السينما العربية بروتردام الهولندية.

“يوم للستات” هو من إنتاجها وبطولتها أيضاً، إلى جانب مجموعة من النجوم كالفنانة “نيللي كريم”، “هالة صدقي”، “فاروق الفيشاوي”، “محمود حميدة”، “ناهد السباعي”، “أحمد داود”… وهو من تأليف “هناء عطية”، ومن إخراج “كاملة أبو ذكري.”

وقصة “يوم للستات” تحدث في حي شعبي بالقاهرة، حيث يخصص مركز الشباب يوماً خاصاً لنساء الحي في حمام السباحة، ومع إقبال النساء والفتيات على استخدام حمام السباحة، تتوالى سلسلة من الأحداث التي تغير نظرتهن لأنفسهن وللحياة كلها، بإخراج تألقت من خلاله المخرجة “كاملة” كباقي أعمالها الناجحة.

يذكر أن إدارة مهرجان روتردام، ارتأت بالمناسبة تكريم النجمة “إلهام شاهين” على كامل مشوارها الفني، وما يحتويه من أعمال بصمت في تاريخ السينما المصرية، إضافة إلى أعمالها التليفزيونية.