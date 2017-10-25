تكريم ربيع الأسمر في لبنان قبل انطلاقه في جولة عالمية

غادر الفنان ربيع الأسمر لبنان مكرّماً من خلال حفل ضخم أقامته شركة MC INTERNATIONAL في كازينو لبنان بحضور حشد كبير من الوجوه الرسمية والفنية والإعلامية والاجتماعية.

سبق للفنان ربيع الأسمر وأعلن عن جولته الفنية التي ستشمل عدداً كبيراً من المدن الكندية وسيحيي خلالها مجموعة من الحفلات الضخمة بتنظيم عالي المستوى يحمل توقيع شركة بدويست للإنتاج الفني وشركة آرابيكا بروداكشن.

ربيع الأسمر بدأ جولته الفنية في مدينة تورنتو حيث أحيى حفلاً ضخماً داخل Layali Amprosia حضره حشد كبير من أبناء الجاليات العربية. ومن ثمَّ، تابع الأسمر جولته الفنية المميزة التي أجرى خلالها العديد من اللقاءات الإذاعية والتلفزيونية والتي ستستمر حتى أواخر الشهر الجاري.