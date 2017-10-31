تكريم رجاء الجداوي في مهرجان الرباط لسينما المؤلف

قالت الفنانة “رجاء الجداوي” إنها تشعر بسعادة بعد الاستقبال الخاص الذي حظيت به من قبل الجمهور المغربي، لحظة تكريمها ضمن فعاليات الدورة الــ 22 من مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف الذي يتواصل إلى غاية 4 من نوفمبر المقبل.

وتسلمت “الجداوي” درع التكريم من وزير الثقافة والاتصال المغربي، على إيقاع الزغاريد والترحاب المغربي التقليدي، أمام عدد من الفنانين من المغرب، مصر، والعالم العربي وأوربا.

وعبرت “رجاء الجداوي” خلال الكلمة التي ألقتها بمناسبة تكريمها، عن الفخر الذي تشعر به وهي تحظى بهذا التكريم والعناية من بلد عربي كالمغرب، خاصة وأنها تعشق البلد وشعبه، وتربطها ذكريات طيبة منذ زيارتها للمملكة برفقة الفنان “عادل إمام” خلال عرض إحدى مسرحياته بالمغرب، وأردفت “الجداوي” أن ما يزيد من فخرها هو أن المملكة المغربية تعرف بتقدير الفن وصناعه، حسب تعبيرها.

وكانت الدورة 22 من المهرجان قد عاشت على إيقاع الإلغاء والتأجيل، بسبب الإمكانيات المالية المتواضعة التي رصدت للمهرجان، قبل أن يقرر منظموه رفع شعار التحدي والتخلي عن فكرة إلغاء الدورة، التي انطلقت بعرض فيلم “وليلي” لمخرجه المغربي “فوزي بنسعيدي”، وهو الفيلم الحائز مؤخراً على جائزة أحسن دور نسائي خلال النسخة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي.

وتتواصل هذه الدورة بعرض 66 فيلماً، منها 13 يمثلون 27 دولة ستشارك في المسابقة الرسمية لنيل الجائزة الكبرى للحسن الثاني و10 أفلام وثائقية، ثم 7 أفلام مبرمجة ضمن نافذة سينما العالم فضلاً عن 8 أفلام مغربية ضمن فقرة سينما المغرب.