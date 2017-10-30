بالصور: سميرة سعيد تتألق ليلة تكريمها في مهرجان مكناس

ربطت النجمة “سميرة سعيد” الحاضر بالماضي، خلال الحفل الذي أحيته في ختام النسخة الثانية من مهرجان مكناس، حين أبدعت في أداء مجموعة من أغانيها القديمة والحديثة، أمام الآلاف من الجماهير الذين غصت بهم القاعة المغطاة (المسيرة) حيث وفدوا من مختلف المدن المغربية ومن إسبانيا وغيرها، وبحضور رئيس جماعة مكناس ومديرة المهرجان وعدة شخصيات من عالم السياسة والثقافة والفن والرياضة.

وبدأت الديفا حفلها الذي عرف تعزيزات أمنية خاصة، بأغنية “هوا هوا” قبل أن تمتع الحضور بأغاني “آه بحبك”، “بالسلامة السلامة”، “يوم ورا يوم”، “ماحصلش حاجة” ورائعتها “علمناه الحب” التي نالت عنها جائزة أحسن أغنية عام 1985، قبل أن تعود بجمهورها إلى زمن عمالقة الأغنية المغربية بأغنيتها الشهيرة “مغلوبة” التي تفاعل معها الجمهور بشكل استثنائي خاصة وأنها الأغنية التي بصمت على نجاح كبير للنجمة “سميرة سعيد” بالمغرب قبل قرارها الاستقرار بمصر واحتراف الفن هناك.

ولم يترك القائمون على المهرجان، فرصة حضور النجمة المغربية تمر دون أن يحيطوها باهتمام وترحيب خاص فور وصولها إلى مدينة مكناس، حيث كرمت من قبل إدارة المهرجان وسلم لها الدرع التكريمي من قبل الدكتورة “أسماء خوجة” التي وصفت الديفا بالفنانة العالمية، وهي الالتفاتة التي تلقتها “سميرة سعيد” بكثير من السعادة خاصة وأن هذا الاهتمام جاء من بلدها المغرب.

وكانت الديفا قد عبرت عن عميق سعادتها بالمشاركة في مهرجان مكناس، حيث تحدثت خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش المهرجان، لأول مرة عن الهدية التي قدمتها للمنتخب المغربي، وهي عبارة عن أغنية حماسية ستبث على مختلف القنوات والإذاعات الوطنية قبل المباراة التي ستجمع الأسود بمنتخب الكوت ديفوار في لقاء البحث عن ورقة العبور نحو مونديال روسيا (2018)، وهو الخبر الذي انفردت “اليقظة” بنشره قبل أيام، والأغنية صاغ كلماتها الشاعر الكويتي “مصعب العنزي”، ولحنها “رضوان الديري”، وصورت مشاهدها بمركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

كما حرصت الديفا على تحية زميلتها ابنة مدينة مكناس الفنانة المعتزلة “عزيزة جلال” خلال ذات المؤتمر، وتوجهت لها بكلمة قالت فيها: “كنت شيئاً جميلاً في حياتنا وستظلين كذلك.”