تناقضات أقوال لورا قد تنقذ “المعلم سعد” في جلسة المحكمة المقبلة

كشفت تقارير إعلامية أن الفرنسية “لورا بريول” التي اتهمت النجم المغربي “سعد لمجرد” بمحاولة اغتصابها، أحرجت المحامية التي حضرت بالنيابة عن محاميها الرئيسي المكلف بالدفاع عنها، خلال جلسة الخميس الماضي، عندما أكدت أنها هي من وجهت صفعة إلى “لمجرد” قبل أن يرد عليها بالمثل، وهي الرواية التي أدلى بها الفنان المغربي أمام قاضي التحقيق في وقت سابق، في حين كانت “لورا” قد اتهمته بتعنيفها وضربها بقوة في بداية العراك بينهما، الشيء الذي أظهر تناقضات في أقوالها وهو ما سجله قاضي التحقيق الفرنسي.

وكشفت مصادر مقربة من عائلة “لمجرد”، أن محامي الفنان المغربي أكد لهم أن تناقضات الفتاة الفرنسية قد تعجل بحسم القضية خلال الجلسة المقبلة التي حددت نهاية الأسبوع الأول من شهر دسمبر المقبل، وقد يتضمن منطوق الحكم براءة “لمعلم”.

في سياق مختلف، يواصل “لمجرد” حصد نجاح أغنيته الأخيرة LET GO، التي تقترب من الــ 100 مليون مشاهدة، حيث تجاوزت في أقل من 3 أشهر أكثر من 88 مليون مشاهدة، على قناته بموقع اليوتيوب، بانتظار إصدار جديده المتوقع أن يطرحه خلال نهاية السنة.