تناولك الثلج كثيراً يعود لنقص الحديد في دمك

هل تحبين تناول الثلج ولا تتوقفين عن القيام بذلك؟، تعد هذه الحالة نوعاً من أنواع الوحم(Pica) لتناول الثلج، وتسمى ازدراد الجليد (Pagophagia)، كما يندرج تحت هذا النوع من الازدراد الشهوة لأشياء لا تعطي أي فائدة، مثل الطباشير أو التراب أو الورق، عادة لا يعد ازدرار الثلج خطيراً، إلا أنه قد يكون مؤشراً لمشكلة صحية تحتاج المزيد من الانتباه.

ويعتبر ازدراد الجليد حالة طبية مرتبطة بنقص الحديد، ولذلك قد تظهر عليك أعراض أخرى تتضمن:

التعب

شحوب البشرة

ألم في الصدر وتسارع في نبضات القلب

ضيق في التنفس

الدوار

التورم

برودة في اليدين والقدمين

فقدان الشهية.

وتتلخص أهم أسباب الإصابة بازدراد الجليد في:

نقص الحديد

مشاكل نفسية

التوتر الشديد

الإصابة بالوسواس القهري

اضطرابات في التطور.

وعليك التوجه إلى الطبيب واستشارته في حال اشتهائك لتناول كمية كبيرة من الثلج لمدة تزيد عن شهر واحد، فإن كان السبب الكامن وراء الإصابة بازدراد الجليد هو نقص الحديد، سيقوم الطبيب بعلاج هذا النقص لتتمكنين من التخلص من توحمك على الثلج، وعليك أن تحذري من تناول مكملات الحديد دون اللجوء للطبيب أولاً.

مخاطر ازدراد الجليد

يؤدي تناول كمية كبيرة من الثلج لفترة طويلة إلى إحداث ضرر في الأسنان، أما إن كان المسبب لازدراد الجليد هو نقص الحديد فقد تكون عرضة للإصابة بمشاكل صحية أخرى مثل:

مشاكل في القلب: حيث يقوم القلب بضخ الدم بصورة أكبر في محاولة منه لتغطية الأكسجين الناقص في مجرى الدم، هذا الأمر قد يؤدي لتضخم القلب أو الإصابة بالفشل القلبي.

مشاكل خلال فترة الحمل: مثل الولادة المبكرة أو ولادة طفل وزنه أقل من الطبيعي.

مشاكل في النمو لدى الأطفال: بالإضافة إلى ارتفاع خطر إصابتهم بالعدوى.

احمي نفسك من ازدراد الجليد