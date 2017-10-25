تناولي 10 اطعمة لتتخلصي من السليلويت

تصاب الكثير من السيدات في أي مرحلة من مراحل العمر سواءً كانوا بدينات أم نحيفات من ظاهرة نتوءات البشرة أو “السليلويت” أو ما يسمى ببشرة جلد البرتقال، ويكثر انتشارها في منطقة الأرداف والفخذ والبطن، وهي عبارة عن طبقة دهنية رقيقة تتكون تحت الجلد تظهر على شكل نتوءات. لكن هل تعلمي أن هناك أطعمة بعينها تستطيع أن تخلصك من السيليوليت؟

إليك أكثر 10 أطعمة تكافح السليلويت:

1- الزنجبيل: يساعد على تحسين وتقوية الدورة الدموية عن طريق زيادة تدفق الدم، مما يساعد على تخلص الجسم من السموم المتراكمة ويسهل حركة الخلايا الليمفاوية.

2- الهليون: يحتوي على حمض الفوليك الذي بدوره يخفف الضغط العصبي ويحسن الحالة المزاجية التي لها أثر في تراكم الدهون.

3- الأفوكادو: يحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية التي تقوي الجلد وتزيد من مرونته التي يفقدها الجسم مع التقدم في السن.

4- زيت السمك: غني بأوميجا 3 الذي يزيد من مرونة الجلد ويخفف التهابات الجلد ويعزز الأوعية الدموية واللمفاوية.

5- الخضروات الداكنة اللون: غنية بمضادات الأكسدة “لوتين” والتي تحافظ على رطوبة ومرونة الجلد.

6- التوت البري: له القدرة على تطهير الجهاز اللمفاوي واخراج السموم من الجسم خصوصاً اذا تم تناوله كعصير.

7- الموز: يقلل احتباس الماء بسبب احتوائه على البوتاسيوم، كما يدعم الجهاز اللمفاوي.

8- الحبوب الكاملة: مثل الشوفان والشعير والذرة غنية بالأليف الغذائية التي تساعد الجسم على التخلص من السموم.

9- البابايا: غنية بالبوتاسيوم والبيتاكاروتين الذي يساعد في علاج أنسجة الجلد.

10- التوت: يحتوي على فيتامين ج الذي يعزز إنتاج الكولاجين، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تكافح سموم الجسم .