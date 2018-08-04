تناول الطعام قبل النوم يصيب بسرطان الثدي والبروستات

توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن تناول الطعام قبل ما لا يقل عن ساعتين من موعد النوم، يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان البروستات.

فقد قامت الدراسة بمراقبة الأشخاص الذين يتناولوا وجبة طعامهم المسائية قبل الساعة التاسعة مساء، أو ينتظروا ساعتين إلى ثلاث ساعات بعد تناول الطعام قبل النوم؛ قد انخفض لديهم خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 20% مقارنة بمن يتناولوا الطعام بعد الساعة العاشرة مساء أو قريباً من وقت النوم.

وخلصت الدراسة إلى أن الالتزام بعادة تناول الطعام خلال النهار والابتعاد عن تناوله في الليل وخاصة في وقت متأخر منه يعمل على انخفاض خطر الإصابة بالسرطان وتحديداً سرطان الثدي والبروستات.

لقد شدد الباحثين على أن النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة تسلط الضوء على أهمية أخذ الاعتبار للعلاقة بين النظام الغذائي والسرطان في الدراسات والأبحاث القادمة .

وإذا تم أكتشاف الدراسات المستقبلية تأثير نظام الأكل بالإصابة بالسرطان فإنها سيكون لها آثار على توصيات الوقاية منه وتفادي الإصابة به