تناول الماء بنكهات لذيذة ومتنوعة في الصيف

مع أشهر الصيف بحرارته القائظة لا يمكن الاستغناء عن شرب الماء وبكثرة، إلا أن كثيرين لا يدركون مدى أهمية شرب الماء لحماية أجسامهم من الجفاف ولأن الماء مهم لكافة عمليات الجسم، من هضم الطعام إلى تطهير الجسم من السموم وصولاً إلى حرق الدهون وغيرها، ولكن إذا كنت ممن لا يفضلون تناول الماء بكثرة أو لا يتذكرون تناوله فيمكنك تناوله بنكهات عديدة ولذيذة ومفيدة مثل الآتي:

ماء الفواكه

اختر فاكهتك المفضلّة وقطّعها إلى شرائح وانقعها في إناء من الماء طول الليل، واشرب المنقوع مبرّداً. جرّب إضافة شرائح البطيخ أو الحمضيات، أو انقع قطعاً من الأناناس في الماء لساعتين. جرّب هرس قطع من التوت والكرز وأضف المياه المعدنية أو المياه (الفوّارة) عليها واشربها.

ماء الخضار:

تناول الماء المنعش بنكهة النعناع أو الريحان أو الخيار فقط أضف اي من هذه الخضروات للماء طوال الليل واشربها في الصباح التالي.

الماء بالقرفة:

إذا كنت من محبي نكهة القرفة ضع عود من القرفة في كأس من الماء وتناوله.

مياه الخضار المطهية:

لا تتخلص من مياه غلي الخضار بعد الانتهاء منها، فهذه المياه غنية بالعناصر الغذائية. أضف إليها بعضاً من الملح أو التوابل مثل الكمون، واشربها لترطيب جسمك.

ماء الزهر:

أضفه إلى الماء لإعطائه نكهة ورائحة جميلة. ويمكنك شرب المزيد من المياه يومياً من خلال تناول الزهورات أو الينسون أو الشاي الأخضر أو غيره من أنواع الشاي المعطِر.

مكعّبات الثلج:

جرّب المكعّبات المثلجة من العصير أو القهوة أو شرائح من اليوسفي أو البرتقال واستخدمها لتبريد الماء وإضفاء نكهة لذيذة عليها.