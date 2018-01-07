وسائل تساعدك على تنظيف الأرضيات الخشبية “الباركيه” بسهولة

تعتبر الأرضية الخشبية “الباركيه” من أجمل أرضيات المنزل وأكثرها أناقة، ولكن العناية بها وتنظيفها قد تكون مشكلة فى بعض الأحيان, إليك هذه النصائح السهلة للعناية بالأرضيات الخشبية.

العناية الوقائية بالأرضيات الخشبية

قللى من وقت تنظيف الأرضيات الخشبية ببعض الممارسات التى تحافظ على الأرضية نظيفة, فقومي بالآتي:

ضعى مشاية خارج الباب وداخله للتقليل من انتقال أوساخ الشارع إلى الأرضية داخل المنزل.

عند هطول الأمطار اخلعى الأحذية والبوت خارج المنزل، حتى لا تتسخ الأرضية أو تبتل.

احمى الأرضية من الخدوش باستخدام الوسائد الصغيرة اللاصقة تحت أرجل الأثاث، حتى لا تخدش الأرضية عند جرها.

استخدمى السجاد فى منطقة لعب الأطفال، حتى لا تخدش ألعابهم الأرضية.

حاولى عدم جر الأثاث، ولكن اطلبى المساعدة من أفراد أسرتك لحمله وتحريكه أثناء التنظيف أو تغيير الديكورات.

العناية الأساسية بالأرضيات الخشبية

قبل البدء فى تنظيف الأرضية، امسحيها من الأتربة ووبر الحيوانات الأليفة أولاً، ونظفى الأرضية بالمكنسة الكهربائية مرة أو مرتين فى الأسبوع.

تنظيف الأرضيات الخشبية

استخدمى منظف مخصص للأرضيات الخشبية, وخففيه بحسب تعليمات العبوة، اغمسى اسفنجة ناعمة فى المحلول ثم اعصريها جيداً, حتى تكاد تكون جافة, ثم امسحى بها الأرضية، امسحى أى مناطق رطبة على الخشب بعد التنظيف، حتى لا تسبب الضرر به، إذا كان الجو رطباً، شغلى المروحة أو تكييف الهواء للتعجيل بتجفيف الأرضية.

إزالة العلامات من على الأرضيات الخشبية

للبقع الداكنة: افركى الأرضية بقطعة من الصوف مع القليل من شمع الأرضية حتى تزول.

علامات كعب الأحذية: افركى الأرضية بقطعة من الصوف مع القليل من شمع الأرضية.

البقع المدهنة: افركى البقعة بقطعة قماش ناعمة مع قطرة صابون صحون سائل، حتى تذوب الدهون، ثم اشطفى القماشة واعصريها وامسحى مكان البقعة.

اصنعي بنفسك ملمع للأثاث الخشبي

المكونات:

كوب عصير ليمون

كوب زيت زيتون

بخاخة

قطعة قماش جافة

الطريقة: