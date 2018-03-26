صودا الخبز وبودرة الاطفال لتنظيف حذائك الأبيض

تكثر الحيل والخلطات المنزلية التي نصادفها يومياً على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تسهل علينا الكثير من المشاكل اليومية التي نواجهها…

ويعتبر تنظيف الحذاء القماش من الأمور الصعبة التي نواجهها، ومن الطرق الغريبة والفعالة لتنظيف الأحذية البيضاء، خلطة بسيطة كفيلة بتحويل الحذاء من قديم ومتسخ إلى أشبه يالجديد.

كل ما تحتاجينه هو:

صودا الخبز Baking powder

مسحوق الغسيل البودرة أو السائل

بودرة الأطفال

الخطوات: