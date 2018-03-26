صودا الخبز وبودرة الاطفال لتنظيف حذائك الأبيض

تكثر الحيل والخلطات المنزلية التي نصادفها يومياً على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تسهل علينا الكثير من المشاكل اليومية التي نواجهها…
ويعتبر تنظيف الحذاء القماش من الأمور الصعبة التي نواجهها، ومن الطرق الغريبة والفعالة لتنظيف الأحذية البيضاء، خلطة بسيطة كفيلة بتحويل الحذاء من قديم ومتسخ إلى أشبه يالجديد.
كل ما تحتاجينه هو:
- صودا الخبز Baking powder
- مسحوق الغسيل البودرة أو السائل
- بودرة الأطفال
الخطوات:
- قومي بغسل الحذاء المتسخ جيداً وذلك من خلال الماء الفاتر أو الساخن.
- قومي بمزج مقدار من صودا الخبز أو الـBaking Soda مع مقدار ونصف من مسحوق الغسيل على شكل بودرة (أو أقل من مقدار في حال استخدام المسحوق السائل، أي حتي حتى تشكل معجون سميك).
- ضعي المزيج على فرشاة أسنان قديمة ثمّ أفركيها على مختلف مواضع الحذاء المتسخة جيداً.
- أتركي الخليط ليتفاعل مع البقع العنيدة لمدة ساعة تقريباً.
- اغسلي الحذاء جيّداً، ثمّ ضعيه في الغسالة لتنظيفه كالمعتاد، ودعيه ليجف من تلقاء نفسه.
- بعد التأكّد من أنّه جفّ تماماً، ضعي القليل من بودرة الأطفال عليه، وسوف تحصلين على حذاء ناصع البياض.