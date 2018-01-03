ليس أمراً خطيراً عادةً….تنميل اليدين يحدث لأسباب عديدة

تعود أسباب تنميل اليدين إلى تهيّج أحد أعصاب اليد والمعصم أو انضغاطها أو تلفها، كما أن لبعض الأمراض المزمنة على غرار السكري أن يؤثر سلباً في الأعصاب المحيطية ويولّد شعور تنميل الأطراف الذي غالباً ما يبدأ عند مستوى الساقين.

وفي بعض الحالات غير الشائعة، يمكن لتنميل اليدين أن يتأتى عن مشاكل في الدماغ أو العامود الفقري، ويكون عندئذٍ عارضاً إلى جانب أعراض أخرى كثيرة، مثل ضعف الذراع أو اليد أو فقدان القدرة على تحريكها، ولكنّ التنميل قلما يكون ناجماً عن مشكلة صحية خطيرة ومميتة، كالجلطة الدماغية والأورام الخبيثة.

الأسباب الطبية المحتملة لتنميل اليدين أو إحداهما :

الداء النشواني

متلازمة النفق الرسغي

داء الفقار الرقبية

الكيسة العقدية

الآيدز أو متلازمة نقص المناعة المكتسبة

داء لايم

التصلب اللويحي المتعدد

اعتلال الأعصاب

إصابة في العامود الفقري

الجلطة الدماغية

مرض الزهري

السكري النوع الثاني

انضغاط العصب الزندي

التهاب الاوعية الدموية

نقص الفيتامين ب12

لابد أن تستشيري الطبيب حالاً عندما

يزداد الإحساس بالتنميل أو يصبح متواصلاً.

يؤثر التنميل على جانبي جسمك (الأيسر والأيمن).

ينتشر التنميل إلى جزء أكبر من جسمك.

اذا كان التنميل متقطعاً أي يأتي ويذهب فجأة.

اذا لاحظت ارتباط التنميل بأنشطة أو مهام معينة تقومين بها، كتلك التي تتطلب تنفيذ حركات متكررة.

اذا اقتصر التنميل على جزء محدد من يدك، كالأصابع مثلاً.

لا تترددي في طلب الإسعاف :

متى شعرت بتنميل مفاجئ مصحوب بدوخة أو صداع حاد أو ضعف أو اضطراب أو صعوبة في الكلام أو شلل.