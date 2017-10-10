قرار المحكمة حول تهمة غادة عبد الرازق بالفعل الفاضل

قررت محكمة جنح المعادي تأجيل محاكمة الفنانة “غادة عبد الرازق”، إلى جلسة الــ 29 من أكتوبر الجاري، للاطلاع وصرحت المحكمة للدفاع باستخراج شهادة بتحركات الفنانة وقت الواقعة المتعلقة ببث فيديو “لايف” على صفحتها وهي في حالة غير طبيعية، حيث ترتدي لباس النوم ويظهر جزء حساس من صدرها، حسب ما أوردته مواقع مصرية.

فقد اتهمت “غادة” بالفعل العلني الفاضح، وهو موضوع الدعوى التي رفعها ضدها المحامي “سمير صبري”، حيث ضمّنها واقعة تواصل الفنانة مع معجبيها وهي في حالة تشبه السكر.

وحسب ما أوردته مواقع مصرية، فإن المحامي “صبري” اعتبر في معرض دعوته، أن تصرف “غادة” يعد فعلاً خادشًا وفاضحًا للجميع حيث لم تراع حرمة الجسد والأخلاق والقيم السائدة في المجتمع، موضحاً: “فبدلاً من أن تقوم بدورها كفنانة لغرس القيم النبيلة، قامت بالنقيض من هذا بإفساد الأخلاق ونشر الفسق والفجور ونشر الفحشاء والرذيلة بين الناس.”

وكانت “غادة عبد الرازق” قد حذفت الفيديو من صفحتها الرسمية، بعد أن هوجمت بشكل كبير بسبب المشهد، فيما أكدت أنها كانت تحت تأثير الأدوية التي تتناولها.