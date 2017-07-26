تصفهم بالأصدقاء…..معجبون يقدمون التهاني لأمل بوشوشة في عيد ميلادها

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احتفل جمهور النجمة الجزائرية أمل بوشوشة بعيد ميلادها بطريقة رائعة، حيث لم يكتفوا بتهنئتها بهذه المناسبة السعيدة، بل بعثوا لها بهدية يمكن القول بأنها مميزة وتتمثل في باقة ورود جميلة، وأطلقوا على أنفسهم لقب “أوفياء أمل بوشوشة”، وقد أبهجتها هذه اللفتة كثيراً.

فقد فاجأ الجمهور نجمة ستار أكاديمي في عيد ميلادها، وجعلتها تشكرهم بطريقتها الخاصة وتثمن وقوفهم المستمر إلى جانبها من أجل تشجيعها.

عاشت الفنانة أمل بوشوشة أسعد لحظات حياتها مع جمهورها الذي يعشق فنها في عيد ميلادها ال35، وبعد تلقيها الهدية والتهاني، حرصت أمل على نشر صورة للهدية، والمتمثلة في باقة ورد أنيقة مرفقة بصورة للفنانة كانت فيها تضع تاجاً ملكياً، وكتبوا لها رسالة عبروا فيها عن حبهم الكبير ووفائهم لها وتمنيهم النجاح المستمر..واغتنموا الفرصة لتهنئتها بعيد ميلادها.

رد أمل بوشوشة جاء يحمل الكثير من التقدير والامتنان وخاطبتهم قائلة: “..شكراً أعزائي.. وأصدقائي أقول أصدقائي حتى لو لم ألتقي بكم يوماً..و لم أتعرف عليكم يوماً.. لكنني وللأمانة أعتبركم أصدقائي وأحبائي وأكثر.. ولا أعتبركم فقط جمهوري أو فانزاتي.. تتابعونني منذ بداياتي… كبرنا بالعمر معاً ونضجنا معاً.. تدافعون عني و تقفون معي وتواكبون كل أخباري وبأدق التفاصيل.. تتمنون لي الأفضل و الأحسن دائماً…يسألني الكثير ما سر هذا الحب من جمهور أمل بوشوشة.. أجاوب ليس هنالك سر.. هي نعمة من رب العالمين هذا الحب الكبير الذي يجمعني بأحبائي الذين لا يفوتون فرصة ليعبروا عن محبتم لي.. أنتم اسم على مسمى.. أنتم أوفياء أمل بوشوشة .. كل عام و أنتم بخير و شكراً جزيلاً على المعايدة الأكثر من رائعة..”.

وتوالت الأفراح في حياة أمل على اعتبار أنه منذ أشهر قليلة فقط رزقت بمولودتها “ليا” من زوجها رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة، وكان حملها سبب اعتذارها عن العديد من المسلسلات الرمضانية التي عرضت عليها.