توأم ميغان ماركل تشبهها كثيرا و يطاردها المعجبون لالتقاط الصور..!

من يراها للوهلة الأولى لا يصدق بأنها ليست زوجة الأمير هاري ميغان ماركل، ومن يراها للمرة الثانية بعد علمه بأنها ليست دوقة ساسكس، يقر بما لا يرقى إليه الشك بأنها توأمها، لكن شبيهة ميغان ليست سوى فتاة بسيطة ليست لها أي علاقة لا من قريب أو بعيد، وفوق ذلك تشتغل ممرضة وتشترك معها في أنها تزوجت من حب حياتها في عام 2017.

لم تولي دانييل هاريس شبيهة ميغان ماركل بل تبدو وكأنها صورة طبق الأصل، أي أهمية عندما أخبرتها إحدى صديقاتها بأن الشبه بينها وبين الممثلة الأمريكية ميغان ماركل كبير، لدرجة أنه يصعب تصديقه، لكن بدأت الممرضة تسطع جاذبيتها وتلفت نجوميتها الانتباه حيثما حلت، منذ أول أنباء انتشرت حول مواعدة الأمير هاري لميغان ماركل في شهر يونيو.

يذكر أن الطريف فيما يحدث ل “هاريس” التي تنحدر من مدينة سكوتسديل في ولاية أريزونا ، بسبب التشابه بينها وبين ميغان أنها صارت كلما قامت بالمرور في طريق ما، يعتقد معظم المارة أنها ميغان ماركل، ولم تخف بأن الحادث يتكرر معها حوالي 4 مرات أسبوعيا على الأقل.

وتفاجأت “هاريس” كثيرا عندما توجهت إلى أحد المتاجر، ووجدت أن العاملين وزبائن المتجر يتجمعون حولها كون الفضول دفعهم لمشاهدة “النجمة الشهيرة” عن قرب، ولما لا التقاط معها صورا تذكارية.