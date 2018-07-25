توابل في خزانة مطبخك تحمي صحتك

لم تعد التوابل او الاعشاب الطبية ذات الروائح النفاذة هي لتحسين مذاق الطعام بل اصبحت تعتبر اليوم من اهم العلاجات الطبية الغذائية التي تفيد الصحة وتمنع عنها الامراض ومن المفيد جدا لكل ربه بيت ان تعرف وتتعرف على هذه الانواع من التوابل لكي تكون القاسم المشترك والمواد المفضلة لاضافتها الى الاكلات اليوميه في مختلف الاوقات مثل :

الكركم يعد من اهم المكونات المضاده لخصائص الامراض التاليه السرطان والسكري والحساسية والزهايمر

القرفة اثبت الابحاث العلميه ان استهلاك القرفة بشكل يومي يساعد على محاربه الدهون الثلاثية فضلا عن كونها لها خصائص مضادة للميكروبات والجراثيم

الفلفل الحار ينصح به لمن يشكو بالم العضلات والمفاصل ويساعد اكثر من غيره على حرق السعرات الحرارية الزائدة

الزنجبيل لا يقل اهميه عن القرفة في تقليل الالام والالتهابات وهو علاج جيد للصداع النصفي ومهدىء فعلي لتشنجات الحيض المؤلمة التي تعاني منها البعض من النساء

القرنفل كان ومازالت حبوبه هي افضل مهدىء لتسكين الام الاسنان المتكررة لو استعمل بطريقه سليمة ومعقوله حتى لا يكون له اثار سلبيه لو تم تناوله بجرعات كبيرة