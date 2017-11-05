توبا بويوكستون تقرر الزواج في شهر يناير بروما

تطورت علاقة النجمة التركية توبا بويوكستون العاطفية برجل الأعمال الشاب أوموت أفيرجان كثيراً، رغم أنه يصغرها بنحو 7سنوات كاملة، حيث سوف تتوج بالزواج الرسمي خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2018 بمدينة روما الإيطالية، وحفل الزفاف سيكون بالتحديد في منزل المخرج فرزان أوزباتاك.

مازالت النجمة التركية توبا بويوكستون مصرة على موقفها من البقاء إلى جانب حبيبها رجل الأعمال الشاب رغم رفض والدتها، وإلى جانب سير طليقها أنور صايلاك نحو انتزاع حضانة ابنتيها التوأم بفعل الدعوى القضائية التي حركها منذ أشهر قليلة، في حين اتفقت توبا على الزواج مطلع شهر يناير المقبل وبالتحديد خلال الأسبوع الأول بمدينة روما الإيطالية،حسب ما كشفه موقع “Vatan” التركي، ويذكر أن آخر ظهور لهذا الثنائي كان متشابك الأيدي لأول مرة منذ أسبوعين، وفي حالة انسجام كبير.

تقدم توبا على هذه الخطوة الحساسة في الوقت الصعب من حياتها، أي قبل الحسم في قضية حضانة ابنتيها التي رفعها عليها طليقها..فهل تضحي بحضانة توأمها من أجل عيون حبيبها.؟ في ظل تلميح العديد من وسائل الإعلام التركية إلى أن توبا وطليقها كانا يخفيان سراً، كونها بمجرد الانفصال عن زوجها السابق، ظهرت بعد ذلك بفترة قصيرة مع حبيبها الحالي.