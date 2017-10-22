توبا بويوكستون تتشاجر مع والدتها في أحد المطاعم أمام الناس

مازالت النجمة التركية توبا بويوكستون تعاني كثيراً بسبب علاقتها الغرامية الجديدة مع رجل الأعمال أوموت أفيرجان، وباتت العديد من المشاكل تحاصرها في صدارتها رفض والدتها لهذه العلاقة، على اعتبار أن الرجل الذي ارتبطت به يصغرها بنحو 7سنوات، ويبدو أن الكيل طفح مما جعل توبا تتشاجر مع والدتها في أحد المطاعم وأمام العديد من الناس.

نشرت وسائل إعلام تركية تفاصيل حادثة شجار النجمة توبا بويوكستون مع والدتها في أحد المطاعم أمام الناس، وأرجع سبب هذا الخلاف القائم بينهما إلى إصرار توبا على التمسك بحبيبها رجل الأعمال أوموت أفيرجان، لكن والدتها نصحتها بالابتعاد عنه، وأبدت صراحة رفضها له كونه يصغرها في السن، مما جعل صوتهما يرتفع عالياً، هذا ما عجل في إنهاء النقاش حيث انتبه زبائن هذا المطعم إلى وجود سوء التفاهم، مما اضطر توبا إلى مغادرة المكان في عجلة من أمرها تاركة والدتها بمفردها.

لاشك أن توبا منذ ارتباطها برجل الأعمال أي بعد نحو أسبوعين فقط من طلاقها، بدأت تلاحقها المشاكل من بينها إلقاء القبض عليه وإيداعه السجن بعد تعديه على أحد الصحفيين الذي حاول التقاط صورة لهما، وهناك مشكلة إمكانية سحب اليونيسيف لقب سفيرة النوايا الحسنة منها بعد أن روج أنها كانت تربطها علاقة مسبقة بحبيبها قبل طلاقها، ناهيك عن تهديدات طليقها بنزع حضانة توأمها منها.

الجدير بالإشارة فإنه يعرض ل”توبا” على قناة “ام.بي.سي4” آخر عمل فني لها ويتعلق الأمر بمسلسل “الجسور والجميلة الذي لن ينتج منه موسم ثان.