فيما يستعد لعرض الزواج عليها.. توبا بويوكستون في فرنسا رفقة حبيبها لقضاء عطلة رومانسية

وأخيرا سوف تتوج علاقة الحب التي جمعت بين النجمة التركية الحسناء توبا يويوكستون وحبيبها رجل الأعمال التركي أموت أفيرغن بالزواج، حيث طارت مؤخرا برفقته إلى فرنسا لقضاء عطلة رومانسية، بعيدا عن مطاردة الإعلام لهما، ويبدو أن الحبيب جد مغرم بالنجمة ويتوق للارتباط منها، لأنه اعترف للصحافة بأنه يعشقها كثيرا ويرغب أن يتزوجها.

تطرقت صحيفة Posta التركية، إلى قصة حب توبا بويوكستون والمنتج ورجل الأعمال التركي أموت أفيرغن، وأكدت بأنه يخطط لعرض الزواج عليها في العاصمة الفرنسية باريس، مغتنما فرصة العطلة التي تجمعهما لترسيم علاقتهما، لأنه لم يخف بأنه متيم بحبيبته حيث قال بصراحة:”أعشق توبا كثيرا وأريد الزواج منها”، علما أن آخر الصور التي تم التقاطها لهذا الثنائي، كانت في مطار أتاتورك عندما كان يتأهبان للسفر نحو مدينة الجن والملائكة للاستمتاع بوقتهما، وجاء ذلك بعد انتقال توبا الشهيرة في الوطن العربي باسم لميس، للإقامة في منزل حبيبها أموت أفيرغن، حيث قاما باستئجار بيت يتواجد بالقرب من القصر الذي صور فيه مسلسل “العشق الممنوع”.

وكانت علاقة الحب بين هذا الثنائي قد اشتعلت وظهرت للعلن بعد مرور أيام قليلة على طلاق توبا من الممثل التركي أنور صايلاك، الذي انفصلت عنه في يونيو 2017، أي بعد 6 سنوات كاملة من الزواج رزقا فيها بطفلتيهما التوأم، ويصغر الحبيب الجديد أموت أفيرغين “توبا” بنحو سبع سنوات كاملة.