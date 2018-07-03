توبا بويوكوستن تتلقى عرضا للتمثيل في اليابان وتعكف على قراءة السيناريو

تلقت الممثلة التركية، توبا بويوكوستن، الشهيرة في الوطن العربي باسم “لميس” عرضا من أجل التمثيل في فيلم ياباني بطوكيو، لذا تعكف في الوقت الحالي على دراسة السيناريو، وإن كان النجم التركي مراد يلدريم الذي قاسمها بطولة مسلسل “عاصي”، الذي تلقى نفس العرض قد أعلن عن موافقته للمشاركة في عمل ياباني، يرشح أن يكون رد توبا إيجابيا.

أكدت هذا الخبر صحيفة Akşam التركية، وأرجعت اختيار توبا للتواجد في فيلم ياباني، بعد مشاركتها في لجنة التحكيم لمهرجان الأفلام الآسيوية الدولية الذي نظم في عام 2017، حيث جذبت وقتها انتباه مخرجين ومنتجين، ويتوقع أن تقبل النجمة التركية بحسب توقعات إعلامية لأنها مازالت تقوم بقراءة السيناريو، علما أن توبا بويوكوستن أول تركية تشارك في لجنة التحكيم لمهرجان الأفلام الآسيوية الدولية، وفق ما ذكرت صحيفة Haberturk التركية.

والجدير بالإشارة فإن العرض لم يقتصر على توبا وإنما يوجد اهتمام ياباني بالنجم مراد يلدريم، الذي قدم دور “أمير” في مسلسل عاصي، حيث وافق على المشاركة، في انتظار الكلمة الأخيرة ل”توبا”، أما في حالة رفضها توجد العديد من المرشحات من نجمات تركي، نذكر من بينهم بيرين سات الشهيرة بدور سمر في مسلسل “العشق الممنوع” أو جانسو ديري الشهيرة بـ”سيلا”.