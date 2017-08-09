توبا بويوكوستين تقضي عطلتها متجاهلة دعوى طليقها لأخذ حضانة طفلتيهما

مازالت أعين الإعلام تطارد النجمة التركية توبا بويوكوستين، خاصة بعد المستجدات التي طرأت على حياتها الشخصية والعاطفية، وضاعفت من سقف فضول الإعلام وتعطش المعجبين للاطلاع على المزيد من أخبار نجمتهم المحبوبة، ولعل آخر ما تم نشره في الصحافة التركية، يتمثل في أن توبا تقضي معظم وقتها خلال العطلة الصيفية، برفقة حبيبها الجديد أوموت أفيرجان بعد خروجه من السجن الشهر الماضي على متن باخرة في اسطنبول مع مجموعة من الأصدقاء.

أكد موقع temiz التركي أن النجمة توبا بويوكوستين بالفعل متمسكة بحبيبها الجديد رجل الأعمال أوموت أفيرجان، حيث يغتنمان فرصة العطلة الصيفية لقضاء وقت ممتع على متن باخرة مصطحبين معهم العديد من الأصدقاء، وتحاول عدسات الباباراتزي الفضولية التقاط الصور لهذا الثنائي، خاصة بعدما استشاط طليق الممثلة الشهيرة غضباً، وهاجم توبا بعد إطلاعه على خبر ارتباطها العاطفي، من خلال تحريك دعوى قضائية ليأخذ منها حضانة التوأم مايا وتوبراك، على اعتبار أنه يرى أن علاقة توبا برجل جديد، ستجعلها تهمل العناية بطفلتيه، علماً أن طلاق الثنائي تم شهر يونيو الماضي في المحكمة خلال جلسة واحدة، وتفضل النجمة التركية منذ طلاقها التزام الصمت وعدم الإدلاء بأي تصريح للإعلام، مفضلة عدم التعليق على الأخبار التي تروج عن حياتها الشخصية والعاطفية.

الجدير بالإشارة فإن رجل الأعمال أوموت أفيرجان حبيب توبا خرج من السجن مؤخراً، حيث كان قد اتهم بالتعدي على الغير، بعد أن حاول بالقوة منع صحفي تركي من تصويرهما معاً.