“توتة” تحقق ل”هيفاء وهبي” 2مليون مشاهدة في ظرف أسبوع

حققت آخر أغنية مصورة للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي 2 مليون مشاهدة في ظرف قياسي لا يتعدى الأسبوع الواحد من طرحه، علما أن هذه الأغنية ستكون ضمن الألبوم الجديد للفنانة ويضم ما لا يقل عن 15 أغنية، في وقت تواصل فيه الفنانة تصوير أحداث مسلسلها الدرامي الرمضاني “لعنة كارما”، كاشفة عن طبيعة دورها فيه لجمهورها.

أطلقت النجمة هيفاء وهبي مؤخرا أحدث أغانيها المصورة والتي تحمل عنوان “توتة”، وتمكنت هذه الأغنية التي شدت الجمهور ونالت إعجاب الكثيرين ممن شاهدوها في الوطن العربي، من تتجاوز عتبة ال2 مليون مشاهدة خلال ظرف قياسي لم يتعد مدة الأسبوع الواحد، منذ طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع “اليوتوب”، علما أنه كتب كلمات الأغنية شادي نور وقام بتلحينها بلال سرور ومن توزيع رامي بلازن، بينما التصوير تم مع المخرج سليم الترك.

وتعد أغنية “توتة” واحدة ضمن باقة أغاني الألبوم الجديد والأخير للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، حيث يضم 15 أغنية، من بينها 3 أغاني تم طرحهم من قبل، ويتعلق الأمر بكل من أغنية تحمل عنوان “قلها بحبك” و”ماتيجي نرقص” و “أهضم خبرية”. بينما بخصوص ال12 أغنية جديدة نجد أغنية “إجمدي” و”كان زمان” و”في يوم من الأيام” و”أضحك”، وبالإضافة إلى “وحشني” و”مزيكا” و”توتة”.

وبالموازاة مع ذلك تواصل هيفاء وهبي هذه الأيام تصوير مشاهدها في مسلسل “لعنة كارما”، التي كتبت قصته عبير سليمان ومن إنتاج ممدوح شاهين ،ويعد هذا التعاون الثاني بينه وبين هيفاء وهبي بعد مسلسل “الحرباية، الذي حقق نجاحا كبيرا. وحرصت هيفاء وهبي مؤخرا نفي العديد من الشائعات التي انتشرت حول مسلسلها الجديد، حيث خرجت عن صمتها من خلال نشر رسالة عبر تطبيق “سناب شات”، أكدت فيها أن كل ما تم تناقله عن أحداث مسلسلها “لعنة كارما” ليس صحيحا، وأن المشهد الذي انتشر كان تحضيري لأحد مشاهد الحركة ولم تكن تستعرض جسدها أو شكلها، وكشفت أن دورها في المسلسل سيجعل الكثير من الناس يشعرون بالحزن.