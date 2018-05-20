تورلي في الفرن

إن طبق تورلي يتضمن قيمة غذائية عالية تمنح جسمك الكثير من الطاقة في شهر رمضان، إلى جانب أنها خالية من الدهون ويمكن تقديمها مع الأرز كطبق رئيسي على مائدة رمضان.

المقادير:

2 بطاطس تقشر وتقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم

2 جزر تقشر وتقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم

3 كوسة تقطع الى مكعبات متوسطة الحجم

2 باذنجان رومي متوسطة الحجم تقشر وتقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم

¼ كيلو بازلاء

¼ كيلو فاصوليا خضراء

2 عود كرفس مفروم

2 بصل مقطعة إلى شرائح رفيعة

5 فصوص ثوم مفروم

2 كوب من عصير الطماطم

مكعب مرق الدجاج

2 ملاعق كبيرة من زيت الذرة أو زيت الزيتون

1ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح “حسب الذوق”

بهارات “حسب الذوق”

طريقة التحضير:

في البداية تتم عملية تتبيل حلقات البصل بالفلفل الأسود والملح والبهارات، ويسكب الزيت في حلة أو قدر ويوضع فيه حلقات البصل المتبلة والخضار المقطع، ثم يقلب الخليط جيدا ويترك على نار متوسطة لمدة 5 دقائق، عقب ذلك يسكب على الخليط عصير الطماطم ومكعب مرق الدجاج، وتترك الحلة على نار هادئة لمدة 10 دقائق بعد الغليان.

وفي الأخير ترفع الخضار وتوضع في الصينية وتدخل إلى الفرن لتطهى على حرارة متوسطة حتى تنضج جيدا.

يقدم التورلي مع الأرز الأبيض واللحم أو الدجاج حسب الذوق وما يشتهيه ويفضله أفراد الأسرة.