علامات تجبرك على التوقف فوراً عن صبغ شعرك

أحياناً يتضرر شعر المرأة وينبغي عليها التوقف عن صبغه حتى لا تساهم في تدميره، ومن أجل أن يكون لها الوقت الكافي لاستدراك جميع ما يؤثر على صحته ولمعانه، لكن الكثيرات دون شك يجهلن متى عليهن التوقف عن استخدام صبغة الشعر حتى يستعيد صحته وبريقه، ومن العلامات التي ينصح توقيف صبغ الشعر عند ملاحظتها، كما نقل موقع “بيترمي” على لسان “ميليسا بيليانغ” طبيبة أمراض الجلدية في كليفلاند، فقالت:

إن جفاف الشعر ورقته ينذر بشكل مبكر عن ضرورة الابتعاد عن صبغة الشعر، على اعتبار أن التركيبة التي تعمل على تفتيح الشعر أي صبغه باللون الأشقر تعمل على تدمير الشعر وتساهم دون شك في إتلافه، ما ينتج عنه تقشر الطبقة الخارجية للشعر فيصبح جافاً ومتقصفاً تماما مثل القش.

وذكرت أنه يجب أن يؤخذ بعين الحذر ظهور الشعر الأبيض بعد أسبوعين من وضع الصبغة، والمطلوب التوقف عن صبغ الشعر، لأنه سوف يقاوم الصبغة كل مرة ويظهر الشيب بسرعة مرة أخرى، مما ينتج عن ذلك إجهاده.

كذلك إذا تهيجت فروة الرأس ورافقها الحكة، فإن هذا يدل وجود حساسية مفرطة من بعض مكونات الصبغة، والحل تجريب استعمال الصبغة شبه الدائمة لتجنب هذه الأعراض.

وفي حالة إذا أصبح الشعر أفتح بعد صبغه مع مرور الوقت، يجب التوقف بسرعة عن صبغه، والتوقف عن استعمال مجفف الشعر حتى يتعافى الشعر.

المواظبة على قص الأطراف التالفة للشعر على الأكثر مرة واحدة شهرياً، من أجل الحفاظ على صحته، ومن المستحسن تغذيته المتواصلة بالزيوت الطبيعية المغذية واستعمال البلسم وما إلى غير ذلك للحفاظ على صحته وبريقه.