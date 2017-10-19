تولجا ساريتاش “الأمير الأصغر” في حريم السلطان ينجو من حادث سير مميت بأعجوبة

نجى النجم التركي تولغا ساريتاش الشهير في الوطن العربي ب”الأمير الأصغر” الطيب جيهانغير خلال الموسم الرابع من مسلسل “حريم السلطان”، من حادث سير وصف بالمروع كاد أن يلقى فيه حتفه، وحدث ذلك عندما كان يتأهب للوصول إلى موقع تصوير مسلسله الجديد.

تفاصيل الحادث كما نقلها الإعلام التركي تمثلت في اصطدم سيارة تولغا ساريتاش بسيارة أخرى على مستوى أحد الشوارع الجانبية الكائنة باسطنبول، حيث فقد الفنان فجأة السيطرة على محرك سيارته، لكن النجم الشهير بـ”الأمير جيهانجير” فاجأ الجميع وتمكن من النجاة بأعجوبة كبيرة من موت مؤكد، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أسرع بتقديم المساعدة لسائق السيارة التي صدمته وعمل له كل الاسعافات الأولية، وعقب ذلك اتصل بسيارة الإسعاف على الفور للاطمئنان على صحة السائق، واعتبرت العديد من وسائل الإعلام التركية ما قام به النجم بالعمل البطولي الذي ينم عن شجاعته وشهامته.

الجدير بالإشارة فإن الممثل التركي الشاب تولغا ساريتاش اشتهر بدور علي في أولى بطولاته الدرامية في مسلسل يحمل عنوان “بنات الشمس”، علماً أن تجربته الفنية بدأت في سن مبكر، على اعتبار أنه أدى العديد من الأدوار الثانوية الصغيرة التي لم يكتشفه فيها الجمهور التركي جيدا،ً لكن عندما صار عمره 20عاماً أصبح أكثر وسامة وجاذبية وبدأ يلفت النظر أكثر.

ولعل نجاحه في تقمص شخصية الأمير الأصغر الطيب جيهانغير في الموسم الرابع من “حريم السلطان”، رشحه للعب مسلسل بطولة “بنات الشمس”، إلى جانب الممثلة الشابة هاندة أرتشيل في أولى بطولاتها الدرامية.